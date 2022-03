ELEZIONI, SEGRETARIO SINISTRA ITALIANA IANNARELLI CANDIDATO NELLA LISTA “L’AQUILA CORAGGIOSA”

L’AQUILA – “Sollecitato dalle compagne e dai compagni del Circolo di Sinistra Italiana, dopo una attenta e ponderata riflessione su quanto possa essere impegnativo e al contempo stimolante affrontare questa difficile sfida, ho deciso insieme con le persone a me care che è giunto il momento di dare un ulteriore fattivo contributo alla mia Città”.

Così Pierluigi Iannarelli, segretario Circolo Sinistra Italiana L’Aquila, che annuncia di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative in programma a primavera nel capoluogo regionale, candidato nella lista “L’Aquila Coraggiosa” costruita “con i compagni di Articolo Uno e con un’ampia rappresentanza del mondo civico e progressista”.

Di seguito pubblichiamo la nota completa.

“Negli ultimi anni, come Circolo, abbiamo dato voce a chi voce non aveva, incalzando l’attuale Amministrazione di centro-destra sui provvedimenti che ritenevamo profondamente ingiusti e dannosi per la nostra comunità e per il nostro territorio.

Anche senza una rappresentanza in Consiglio Comunale, oggi possiamo affermare che Sinistra Italiana è certamente un interlocutore riconosciuto e credibile nel panorama politico e sociale cittadino.

Una stima e un apprezzamento che se da un lato ci rendono orgogliosi, dall’altro ci caricano di una enorme responsabilità verso chi si riconosce in noi e nel nostro modo di pensare e fare politica.

Sarò candidato nella lista “L’Aquila Coraggiosa” costruita insieme con i compagni di Articolo Uno e con un’ampia rappresentanza del mondo civico e progressista.

Una lista di sinistra, plurale, ambientalista. Perché lottiamo ogni giorno per la difesa e il riconoscimento dei diritti e crediamo fermamente nei valori dell’uguaglianza, dell’integrazione, dell’inclusione, della parità di genere, del progresso, della sostenibilità ambientale, della lotta a ogni forma di precarietà e disfruttamento.

Una lista che, con orgoglio e convinzione, sosterrà la candidata Sindaca Stefania Pezzopane, una donna dalle innegabili capacità politiche e umane, che da sempre consideriamo un valore aggiunto per la Città, grazie alla sua esperienza amministrativa e al suo saper affrontare ogni questione con passione e dedizione e al suo amore incondizionato.

Per L’Aquila. Per i cittadini aquilani”.