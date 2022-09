ELEZIONI, SIGISMONDI: “ALLA FAMIGLIA RUOLO CENTRALE, ECCO IL PROGRAMMA DI FDI”

PESCARA – “La famiglia ha un ruolo centrale nel programma nazionale di Fratelli d’Italia perché è l’elemento fondante della nostra società”.

Così, in una nota, il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Il partito a cui appartengo – spiega – è pronto a dare sostegno concreto alle famiglie italiane, come obiettivo primario della prossima legislatura, a partire dall’aumento dell’assegno unico universale, fino ad un massimo del 50%. Una misura di grande impatto sociale e che riteniamo necessaria per garantire, sin da subito, la fattiva presenza dello Stato in tutti i nuclei familiari. I dati raccontano come sia cresciuta la povertà tra le famiglie con figli, anche in quelle con un solo bambino e di come la nascita di un figlio, oltre a determinare un effetto economico importante, complichi la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa”.

“Per queste ragioni FdI supporterà la natalità offrendo la possibilità alle giovani coppie di costruire il proprio progetto familiare, che tradotto significa assicurare all’Italia di poter investire sul futuro. Sono davvero numerose le misure, già pianificate, da destinare alle famiglie con figli e con nuove nascite: dalla riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti per la prima infanzia al sostegno ai Comuni per assicurare asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici, dalla promozione di nidi aziendali, condominiali e familiari, sul modello tedesco delle Tagesmutter, all’incremento dei posti a tempo pieno nella scuola primaria, e ancora, incentivi alle aziende che assumono neomamme e favoriscono forme di conciliazione dei tempi casa-lavoro, e rafforzamento del sistema dei congedi parentali e di maternità per i lavoratori dipendenti e autonomi”.

“Un capitolo a parte – aggiunge – riguarderà tutta una serie di norme in favore di quelle famiglie con figli disabili. Altro aspetto fondamentale del piano di lavoro sulle famiglie, riguarda la tutela della prima casa che, per Fratelli d’Italia, è un bene sacro, non aggredibile, naturalmente a condizione di essere in regola con gli obblighi di legge. L’introduzione del quoziente familiare, inoltre – cioè di un sistema di tassazione che tenga conto del numero dei componenti – rappresenta un altro valido e tangibile contributo”.

” Restituire dignità e serenità alle famiglie italiane vuol dire anche farle riappropriare di quel ruolo – centro di affetti, di interessi e di valori – essenziale per una sana crescita di ogni individuo”, conclude Sigismondi.