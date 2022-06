ELEZIONI, SIGISMONDI: “CON BIONDI UNA DELLE PIU’ BELLE PAGINE DI VITA AMMINISTRATIVA PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Cinque anni fa abbiamo chiesto la fiducia su un progetto nuovo, che non riguardava soltanto il candidato sindaco Pierluigi Biondi ma tutta una nuova classe dirigente del centrodestra, che a differenza del centrosinistra si è saputo rinnovare. Raccontiamo una delle più belle pagine di vita amministrativa che ci sia mai stata a L’Aquila e in tutto l’Abruzzo, perché l’amministrazione Biondi non soltanto è riuscita a ridare impulso alla ricostruzione, nei vari settori strategici della città, ma soprattutto è tornata a far diventare L’Aquila un modello per tanti comuni italiani e questo mi sembra un elemento importante di cui la città deve andare orgogliosa”.

Così Etel Sigismondi coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, nel commentare la partita delle elezioni amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

“Su L’Aquila noi siamo convinti che si vincerà, perché è una sorta di referendum tra il tornare indietro o andare avanti e L’Aquila è una città che è abituata a guardare al futuro, a guardare avanti ed è abituata ad avere buoni amministratori come Pierluigi Biondi”.

Secondo Sigismondi, il primo cittadino, “ha dimostrato, forse anche grazie alla sua passata esperienza amministrativa in un Comune più piccolo, che amministrare vuol dire dedicarsi a un territorio anima e corpo. Ci sono stati tanti progetti sui quali Pierluigi ha lavorato e ha lavorato intensamente. Bisogna tenere ‘acceso il cambiamento’ come dice lo slogan, perché Biondi è sinonimo di affidabilità, di buon governo, ma soprattutto ha le qualità giuste per disegnare L’Aquila del futuro”.