ELEZIONI, SIGISMONDI (FDI): “GRANDE VITTORIA CENTRODESTRA A SILVI, RADICAMENTO IN PICCOLI COMUNI”

L’AQUILA – “Straordinaria vittoria del centrodestra a Silvi con la riconferma del sindaco Andrea Scordella che viene rieletto al primo turno, a testimonianza del soddisfacente lavoro svolto in questi anni dalla coalizione di centrodestra. A Scordella e alla sua squadra auguro buon lavoro, certo che sapranno continuare a ripagare le aspettative degli elettori. Un ringraziamento va al candidato Carlo Antonetti che ha condotto una bella campagna elettorale, tuttavia non sufficiente a battere il sindaco uscente”.

È quanto dichiara in una nota il senatore abruzzese e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“I test più attesi nei comuni al di sopra dei 15 mila abitanti stabiliscono un pareggio tra centrodestra e centrosinistra in elezioni caratterizzate, anche nei comuni non a doppio turno, da una riconferma dei primi cittadini uscenti. Da queste elezioni amministrative, dunque, emerge una cristallizzazione della situazione preelettorale: i dati dei comuni al sotto dei 15 mila abitanti evidenziano il radicamento di FdI e del cdx che prosegue anche nei più piccoli territori, segno evidente dell’apprezzamento del lavoro svolto anche dal presidente della Regione, Marco Marsilio“.

“Il centrosinistra, che pensava di scardinare il centrodestra , esce quindi deluso da questa competizione elettorale. Da notare, in particolar modo, il dato del Pd su Teramo: attenendoci ai primi dati, nonostante la vittoria della sua coalizione, non supera la doppia cifra, segnale di una resa dei conti interna al partito democratico e di come il nuovo percorso di Elly Schlein, tra l’altro presente nel capoluogo teramano per sponsorizzare il proprio candidato, si sia già arrestato. A tutti i sindaci eletti voglio rivolgere l’augurio di un proficuo lavoro”,conclude.