ELEZIONI SILVI: LE CINQUE LISTE DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ANDREA SCORDELLA

SILIVI – Le liste del candidato sindaco uscente Andrea Scordella della Lega, che corre a metà maggio per la riconferma di Silvi, 15.388 abitanti, in provincia di Teramo, sostenuto da una coalizione di centrodestra per un totale di cinque liste e 80 candidati consiglieri. A contendersi la partita elettorale oltre a Scordella, per il centrosinistra il volto nuovo Giuseppe Gentile, e il consigliere uscente Massimo Blasiotti. possibile ago della bilancia in caso di ballottaggio.

NOI MODERATI SCORDELLA SINDACO

Fabrizio Valloscura

Betta Costantini

Bruno Valentini

Alessia Losacco

Maurizio Flagella

Fiorella Briosci

Angelomaria Corneli

Carmine Luciani

Elisabetta Castelli

Alexandra Pennarossa

Berardo Nerone

Adalgisa di Lernia

Fabio Crisante

Alessandro Forcone

Matteo Tamburro

Fabio Cicconi

FRATELLI D’ITALIA

Matteo Colatriano

Antonio Gambacorta

Luciana Di Marco

Cesare Ammazzalupo

Michele Petraccia

Raffaele De Luca

Giuseppe Palumbi

Marco Guarnieri

Rebecca Gabriella Mariarita (detta Rebi) Gambacorta

Annalisa Perfetto

Alfonso Scordella

Matteo Di Febbo

Elena Lisca

Filomena Della Penna

Giuseppe ferrazzano

Martina Cavaliere

LEGA SALVINI PREMIER

Giampaolo Lella

Maria Cichella

Mario Trignani

Valter Varani

Giuseppina Vallescura

Patrik Margiovanni

Daniel Di Paolo

Ivan Ciampa

Gabriele Di Stefano

Luciano Mancinelli

Simone Ismael Florenzo Scordella

Joara Brioli

Daniela D’Andreagiovanni

Angela Di Giacomo

Davide Cappella

Lorena Giammarino

FORZA ITALIA BERLUSCONI

Alessandro Valleriani

Renato Di Simone

Giuseppina (detta Giusy) Di Giovanni

Adamo Costantini

Andrea Di Censo

Ida Costantini

Gianni Di Febo

Monica Leonzi

Achille Mastrangelo

Rocco Ronca

Simona Dell’Elce

Vincenzo (detto Vincent) Astolfi

Monica D’Amario

Maria Cristina (detta Cristina) Spinosi

Andrea Berardinucci

Robertino Salemme

SI AMO SILVI SCORDELLA SINDACO

Vincenzo Caruso

Gianfranco Savini

Gennaro Di Paolo

Luca Costante

Veronica Gattone

Vincenza Maria Randazzo

Martina Oliveri

Michele Fuschi

Antonietta Di Meco

Shela Di Febo

Massimiliano Carletti

Djibril Ndour

Michele Di Rito

Enrico Trubiano

Federica Cialini

Massimo Losacco