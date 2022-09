ELEZIONI, SINDACO DI BOLOGNA LEPORE A L’AQUILA: “CITTA’ RINASCE GRAZIE AL PD”

L’AQUILA – “Tengo molto a questa visita e a questa partecipazione, se la sfida di ricostruire e rilanciare L’Aquila oggi può dirsi a un buon punto del suo percorso, una parte importante del merito va riconosciuto al Pd e al centrosinistra che hanno governato negli anni più difficili”.

Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che ha partecipato all’Aquila alla Festa dell’Unità. Prima del dibattito ha visitato il centro storico del capoluogo abruzzese assieme a Michele Fina, segretario del Partito Democratico regionale e candidato al Senato.

“Il buongoverno – ha aggiunto – è una pratica e un principio che si segue mettendo prima di tutto e in ogni circostanza l’interesse della comunità che si amministra. Il compito che il Pd dovrà sempre essere in grado di portare a termine, e so che questo è al centro delle intenzioni e dell’impegno di Fina e degli altri candidati, è raccogliere le esigenze dei territori che si amministrano per comporle, renderli coerenti con l’azione parlamentare e di governo, trasformarle in obiettivi da realizzare”.

Per Fina “Bologna è da sempre, anche in questo ultimo periodo grazie all’amministrazione Lepore, esempio di innovazione e lungimiranza. Un esempio da seguire, a tutti i livelli di governo, per tenere saldi e uniti i principi di coesione con le esigenze della crescita e dello sviluppo”.

