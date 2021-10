ELEZIONI, SOSPIRI: “RISULTATI IN PROVINCIA DI PESCARA DIMOSTRANO CHE CENTRODESTRA GOVERNA BENE”

PESCARA – “Ritengo che l’esito delle amministrative 2021 nella provincia di Pescara segni in maniera netta una conferma o, in molti casi, un’affermazione del centrodestra che ha prevalso in modo chiaro sui competitor, un risultato ottenuto sebbene la stessa coalizione non sia stata sempre lealmente sostenuta da tutti. Sicuramente il risultato testimonia che il centrodestra sta già governando bene, in Regione così come nei Comuni o nelle Province in cui è già alla guida dei territori, e tale azione misurata, consapevole, efficiente ed efficace ha fatto sentire i propri effetti in termini di fiducia da parte dell’elettorato che ha fatto una scelta inequivocabile e indiscutibile”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri (FI) commentando i risultati delle amministrative 2021 nella provincia di Pescara.

“Nella provincia di Pescara il risultato elettorale ha visto prevalere la coalizione di centrodestra – ha sottolineato Sospiri – con la conferma del sindaco Giorgio De Luca a Manoppello, la continuazione del buon governo a Collecorvino con l’elezione a sindaco di Paolo D’Amico che riceve ufficialmente il testimone dall’uscente Antonio Zaffiri. E poi la grande affermazione del sindaco Gilberto Petrucci con il candidato consigliere Emidio Camplese a Penne, e la vittoria del fronte alternativo al Pd a Popoli, che sono i due comuni più grandi coinvolti in questa tornata elettorale. E ovviamente mi complimento con il sindaco di Picciano Vincenzo Catani, primo dei sindaci eletto in Abruzzo, e con il sindaco di Pescosansonesco Nunzio Di Donato i quali hanno raggiunto il quorum. Tale risultato rappresenta un incentivo a proseguire l’azione di governo caratterizzata da vicinanza al territorio, ascolto delle istanze dei cittadini e degli amministratori locali e da azioni tempestive ed efficaci”.