ELEZIONI: SOTTANELLI, “SEGGIO POTREBBE ANDARE AD AZIONE, ATTENDIAMO RICONTEGGIO E UFFICIALITÀ”

ROSETO – “Siamo fiduciosi che nel riepilogare i dati a livello nazionale e con il riconteggio, un seggio possa essere riassegnato ad Azione in Abruzzo. Attendiamo dunque la proclamazione della prossima settimana e l’ufficialità del risultato”.

Lo rivela ad Abruzzoweb Giulio Sottanelli, coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda, candidato capolista al proporzionale alla Camera, con il terzo polo, nato dall’alleanza con Italia viva, non eletto per un soffio, battuto dalla candidata del Partito democratico Stefania Di Padova, assessore comunale di Teramo. Sottanelli, approfondendo i difficilissimi meccanismi del Rosatellum per la ripartizione dei seggi a livello nazionale, il cosiddetto flipper, ritiene che non sia detta l’ultima parola.

“Se sarà Di Padova la deputata, l’unica in rappresentanza del teramano, avrà da me la massima collaborazione, per il bene del territorio”, aggiunge.

E sottolinea, “il Terzo polo ha preso un ottimo risultato in Abruzzo, dopo la Basilicata il migliore del centrosud. Ora dobbiamo lavorare a radicarci in modo capillare nel territorio. I risultati migliori li abbiamo presi nei centri maggiori, dove prevale il voto di opinione, meno nei piccoli centri. L’orientamento poi è quello di unire le forze con Italia viva, anche in Abruzzo, in vista delle elezioni regionali”.