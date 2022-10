ELEZIONI, SOTTANELLI: “UFFICIALMENTE ELETTO, AL LAVORO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”

L’AQUILA – “Care amiche e cari amici, ho voluto attendere la comunicazione ufficiale della mia elezione a deputato da parte dell’Ufficio elettorale centrale per potervi ringraziare del sostegno dimostrato: grazie di cuore!”.

Così, in un breve messaggio, Giulio Cesare Sottanelli, rieletto in Abruzzo con 39.311 preferenze, commenta il dato ufficiale delle elezioni dello scorso 25 settembre dopo giorni di incertezze e riconteggi per il complesso meccanismo che regola il Rosatellum.

Per Sottanelli, coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda, candidato capolista al proporzionale alla Camera, con il terzo polo, nato dall’alleanza con Italia viva, è stato testa a testa fino all’ultimo, come per molti altri candidati in Italia, con la candidata del Partito democratico Stefania Di Padova, assessore comunale di Teramo.

“Come ho sempre fatto continuerò a essere al servizio del mio territorio, aperto all’ascolto e pronto nel difendere il nostro Abruzzo e sostenere le nostre comunità, le nostre imprese, le nostre famiglie – scrive il deputato – Vi terrò sempre aggiornati sulla mia attività e vi sarei grato se vorrete segnalarmi idee e criticità da mettere all’attenzione del Parlamento. Grazie e a presto”.