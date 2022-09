ELEZIONI: SPERANZA, TAJANI, ROSATO TRA ELETTI IN CAMPANIA

NAPOLI – Diversi i big di partito e volti noti eletti nei collegi plurinominali per la Camera in Campania, anche se alcuni di questi hanno vinto anche in altri collegi.

Tra gli altri, risultano eletti per il Pd il ministro della Salute Roberto Speranza e Piero De Luca, figlio del governatore regionale; per il M5s il leader del Movimento Giuseppe Conte e l’ex generale Sergio Costa; per Forza Italia il coordinatore del partito, Antonio Tajani. Ancora, Azione-Italia Viva vede eletti Ettore Rosato e Mara Carfagna, anche se quest’ultima (sconfitta nelle sfide dell’uninominale) ha spiegato che per le regole della legge elettorale risulta eletta in Puglia.

Edmondo Cirielli, attuale questore della Camera, è stato eletto con Fratelli d’Italia, mentre molto conosciuti soprattutto a livello regionale sono anche Gianpiero Zinzi eletto con la Lega e Franco Mari, con l’Alleanza Verdi e Sinistra.

Al Senato, tra i candidati plurinominali eletti figurano per il Pd Susanna Camusso e il ministro della Cultura Dario Franceschini; Marcello Pera con Fratelli d’Italia; Silvio Berlusconi con Forza Italia e Matteo Renzi con Italia Viva.