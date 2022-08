ELEZIONI, STRISCIONE CONTRO SALVINI A GIULIANOVA: “IL 25 SETTEMBRE UN CAMION DI MAALOX PER I DEM”

GIULIANOVA – Uno striscione offensivo nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, è stato esposto da ignoti questa mattina di fronte allo stabilimento balneare “Vita Nova” sul lungomare Zara a Giulianova (Teramo), nel luogo dove domani sera è prevista una visita del segretario nazionale del Carroccio nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Lo striscione è stato rimosso dai responsabili del locale. Secondo quanto si è appreso, la Lega non ha presentato denuncia. “Salvini mangiati la m…L’Abruzzo ti schifa” il contenuto.

Il fatto è stato commentato con un post dallo stesso Salvini: “Domani sera sarò con gli Amici della Lega di Giulianova alle 21, ma evidentemente a qualche ‘democratico’ non piace tanto l’idea (speriamo non minaccino di morte pure noi). Credo proprio che dopo il 25 settembre avranno bisogno di un bel camion di Maalox”.

Nel luogo dove è stato trovato lo striscione domani sera alle 21 Salvini incontrerà i giornalisti. Dalle ore 20 alle 22, la Lega sarà presente con un gazebo informativo, per i tesseramenti e per le prenotazioni per la partecipazione della Festa nazionale del Carroccio in programma a Pontida il prossimo 18 settembre.

Dopo la conferenza stampa, all’interno del noto locale Salvini che arriva da un comizio e una serie di cinturi da Rimini, avrà un confronto con dirigenti, amministratori, iscritti e simpatizzanti, “tutto ciò per dare indicazioni e motivazioni per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche prossimo 25 settembre”.