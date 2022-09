ELEZIONI: SUL SITO DEL VIMINALE TUTTI I CANDIDATI E SORTEGGI LISTE

ROMA – Le liste e i candidati ammessi ai collegi uninominali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono pubblicati nello speciale #Elezionipolitiche2022, online sulla homepage del sito del Viminale (interno.gov.it), e nella sezione Elezioni trasparenti del sito del Dipartimento Affari interni e territoriali.

Sono, rispettivamente, 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali della Camera.

Per il Senato, sono 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 quelli per i collegi plurinominali.

Per il voto all’estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.

Le liste e i candidati sono riportati nell’ordine del sorteggio effettuato a livello circoscrizionale/regionale dagli uffici presso le Corti d’appello, oppure – nei casi in cui non sia ancora pervenuta la comunicazione del sorteggio – nel loro ordine di presentazione. Si procederà al relativo aggiornamento, non appena acquisiti i dati relativi a tutti i sorteggi effettuati.

Nella pagina Elezioni trasparenti sono pubblicati anche i contrassegni, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato le liste.

Lo Speciale Elezioni politiche 2022 del ministero dell’Interno è una sezione dedicata del sito dove sono disponibili le informazioni relative alla tornata elettorale del 25 settembre prossimo. Sono disponibili, inoltre, anche le Faq (Frequently asked questions) con le risposte ai quesiti più frequenti, redatte a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali.