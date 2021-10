ELEZIONI SULMONA: BALLOTTAGGIO DI PIERO E GEROSOLIMO, TUTTI I VOTI DI LISTA

SULMONA – Al ballottaggio a Sulmona il centrosinistra di Gianfranco Di Piero, e la coalizione civica dell’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo. Primo partito in città il Pd, terza forza la lista Sulmona liberi e forti, entrambi in appoggio di Di Piero. Male Fdi e Forza Italia. M5s non supera il 5%

25 sezioni su 26

Gianfranco Di Piero (centrosinistra – M5s): 39,65% – 5.094 voti

Partito democratico 10,53% – Sulmona liberi e forti 9,17% – Sbic Sulmona bene in comune 5,20% – Movimento cinque stelle 4,67% – Intesa per Sulmona 4,66%

Andrea Gerosolimo: 34,16% – 4.389 voti

Sulmona al centro 9,27% – Fare Sulmona 9,11% – I democratici 6,57% – Territorio futuro 6,26% – Avanti Sulmona 5,54% – Il Popolo di Sulmona 3,50% – Sulmona città d’arte 2,17%

Vittorio Masci (centrodestra): 23,45% – 3.012 voti

Lega 7,58% – Masci sindaco 6,61% – Fratelli d’Italia 5,15% -Forza Italia – 2,31%

Elisabetta Bianchi: 2,74% – 352 voti

Direzione Sulmona 1,70%