ELEZIONI SULMONA: CENTRODESTRA CANDIDA AVVOCATO MASCI, “UOMO LIBERO ESTRANEO AI CLIENTELISMI”

“Le prossime elezioni amministrative a Sulmona possano aprire due strade: «La prima, quella di una coalizione civica improntata al più spregiudicato clientelismo, che utilizza la cosa pubblica per perseguire interessi personali di chi trova in tali scopi la ragione della sua adesione, così creando un sistema di potere che sta soffocando la città ed il territorio. La seconda, quella da noi intrapresa, di una convergenza in una coalizione di forze politiche che si vogliono sottrarre al deleterio personalismo, spinte dalla volontà di far tornare la vera politica a gestire la cosa pubblica, con il solo fine di far rinascere Sulmona”.

Con questa motivazione la coalizione di centrodestra ha scelto il suo candidato per le elezioni amministrative di settembre: è l’avvocato Vittorio Masci. Dovrà vedersela innanzitutto con la coalizione civica che fa capo all’ex assessore Andrea Gerosolimo, che ha espresso l’attuale sindaco Annamaria Casini. Nel centrosinistra si è invece ancora alla ricerca di una quadra

L’ufficializzata nella serata di ieri con un comunicato congiunto emesso dai coordinatori della Lega Fabio Federico e Nicola Di Simone, da Fratelli d’Italia, con le firme del coordinatore territoriale Sandro Ciacchi e del capogruppo consiliare Mauro Tirabassi e dal coordinatore cittadino di Forza Italia Lorenzo Fusco.

“Si è preso atto che l’unica strada maestra da seguire e quella di sottrarre Sulmona della cappa di espressioni di arrogante potere – incalza la nota -, basate sul puro interesse personale, affidandosi invece a chi ha dimostrato anche con la sua storia personale di potersi formalmente impegnare per un effettivo cambiamento”.

Vittorio Masci, si legge ancora nella nota, “è la persona più adatta ad operare nell’interesse della nostra città, uomo indipendente, senza tessere di partito, quindi capace di rappresentare tutte le forze politiche e civiche che lo sosterranno come ha già fatto una passata amministrazione quando svolse con equilibrio il ruolo di capogruppo di una composita maggioranza raccogliendo le tutte le istanze”.

Infine “la sua affermazione della professione, l’ impegno da decenni nel mondo della cultura del volontariato e delle istituzioni, la sua esperienza amministrativa, la sua trasparenza e la stima che raccoglie una comunità sulmonese, sono garanzie per un reale cambiamento nella sfigata ipotesi di una sua elezione”.