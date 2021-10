ELEZIONI SULMONA, GEROSOLIMO: “A DI PIERO COMPITO DI GUIDARE LA CITTA’, RIFLETTEREMO SU RISULTATO”

SULMONA – “La competizione elettorale rappresenta la massima manifestazione della democrazia. Oggi abbiamo ascoltato la voce della comunità di Sulmona che si è espressa in modo chiaro. Sulmona ha un nuovo sindaco ed un nuovo Consiglio comunale. A tutti i nuovi eletti va il mio personale augurio di buon lavoro, sempre e solo nell’esclusivo interesse della Città”.

È il commento dell’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, candidato a sindaco di Sulmona che si è ritirato dal ballottaggio: “A Gianfranco Di Piero il compito di guidare questa Città in un momento particolarmente difficile. Un momento nel quale bisognerà fare i conti con la conclusione di partite decisive come quelle del tribunale, della centrale di compressione e dell’ospedale. Spero, infine, che questa anomala campagna elettorale, che ha visto i partiti tutti insieme contro il civismo, possa ora lasciare il passo alla politica con la P maiuscola, una politica nella quale ci si unisce per costruire e mai per distruggere”.

“Perché i progetti costruiti per andare contro hanno sempre avuto il fiato corto. Svolgeremo il nostro ruolo di opposizione e lo faremo in modo costruttivo perché per Noi prima di tutto viene sempre e comunque Sulmona. Nei prossimi giorni faremo delle riflessioni sul risultato elettorale e sul futuro del movimento civico che rappresenta comunque la maggioranza relativa di questa città. Incontreremo i 112 candidati perché su di loro costruiremo la Sulmona del futuro”.