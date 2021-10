ELEZIONI SULMONA, GEROSOLIMO: “PER ORA PRIMA COALIZIONE, UN PO’ DI DELUSIONE PER IL MIO RISULTATO”

SULMONA – “Attendiamo i risultati definitivi che arriveranno in nottata per avere un quadro più chiaro. Al momento le nostre liste raggiungono un risultato molto confortante perché siamo la prima coalizione. C’è un po’ di delusione per il risultato del sottoscritto che si attesta sotto le liste anche se una flessione l’avevamo prevista. Le prossime 48/72 ore saranno determinanti per le scelte da fare”. Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Sulmona Andrea Gerosolimo.