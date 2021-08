ELEZIONI SULMONA, GEROSOLIMO SI CANDIDA A SINDACO: “PACIFICAZIONE SARA’ VERA RIVOLUZIONE”

SULMONA – “Ho deciso di candidarmi al governo della Città perché voglio assumermi la responsabilità in prima persona”.

Ad annunciare la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Sulmona alla guida di liste civiche è Andrea Gerosolimo, ex assessore regionale di Abruzzo Civico, area centrosinistra, marito del consigliere regionale e sindaco di Prezza, Marianna Scoccia.

“Lo faccio perché sono innamorato di Sulmona e dei Sulmonesi ed ho tanta voglia di continuare ad ascoltare la gente in ogni luogo, nelle piazze e nelle strade ed anche nei bar!”, scrive su Facebook.

“Sono onorato della fiducia che hanno riposto in me le numerose persone che animano le nostre liste, insieme a loro, stiamo preparando per Sulmona, Città territorio, una vera e propria rivoluzione, un programma di rilancio economico e sociale che coinvolgerà tutti. Un elemento qualificante di questa ‘rivoluzione’ sarà la ‘pacificazione’ e lavorerò in ogni modo per far sì che in città si respiri un clima di confronto e non di scontro, lavorerò affinché ci sia un combattimento di idee e non di offese. In tal senso non posso che salutare con favore la candidatura a sindaco dell’amico Gianfranco Di Piero con cui ho condiviso anni di attività politica. Ora l’obiettivo è allargare il più possibile la coalizione affinché le tante risorse umane e professionali di questa città scendano in campo in prima persona”.

“Il rilancio dell’economia e del benessere dovranno essere le direttrici che guideranno la rinascita del centro Abruzzo e della nostra città che è un palcoscenico di straordinaria bellezza. Su questo palcoscenico, io ci metto la faccia in prima persona. Tutti devono essere protagonisti del cambiamento”, conclude.