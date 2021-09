ELEZIONI SULMONA, MINISTRO GARAVAGLIA A SOSTEGNO MASCI: “TRENI VELOCI PER SVILUPPO TURISTICO”

SULMONA – “Ho voluto fortemente il ministro del turismo Garavaglia a sostenere la mia candidatura non per una inutile passerella elettorale, ma perché sul turismo Sulmona ha perso fin troppe occasioni negli anni passati”.

Così, in una nota, Vittorio Masci, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Sulmona, in merito alla visita del ministro Massimo Garavaglia, che ha indicato nella velocizzazione del tratto ferroviario Pescara-Roma, uno dei passaggi cruciali per “lo sviluppo turistico del Centro Abruzzo”.

“Credo che anche grazie al collegamento veloce con Pescara e quindi con l’aeroporto, Sulmona saprà accogliere più turismo di qualità e puntare su questa risorsa, per uno sviluppo economico vero e non solo ‘mordi e fuggi’ – spiega Masci – Con il Ministro abbiamo parlato di sviluppo degli eventi dei treni storici, per i quali sarà presentata agli operatori internazionali una rete di collegamenti, che individuerà Sulmona come stazione di partenza di una delle tratte più importanti, così da incrementare questo turismo, non solo nei fine settimana”.

“È stata l’occasione per parlare con gli albergatori della nostra città sulle risorse e soprattutto sulla formazione imprenditoriale, unica a consentire un’effettiva possibilità di aumentare la ricezione turistica. Stiamo già gettando le basi per realizzare tutto ciò! Un’altra Sulmona è possibile”, chioda Masci.