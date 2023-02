ELEZIONI TERAMO, CENTRODESTRA: “PRIMO PROFICUO INCONTRO PER CANDIDATURA CONDIVISA”

TERAMO – “Un proficuo confronto per ribadire la volontà di strutturare una proposta alternativa a quella dell’attuale governance comunale che, in questi cinque anni, non è riuscita ad offrire quello slancio amministrativo di cui Teramo necessita”.

Si è svolto, questa mattina a Pescara, il Tavolo del centrodestra abruzzese, per discutere delle prossime elezioni amministrative a Teramo, alla presenza dei coordinatori regionali e territoriali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc.

Lo rendono noto i segretari regionali, Etelwardo Sigismondi, Luigi D’Eramo, Nazario Pagano, Enrico Di Giuseppantonio e Paolo Tancredi.

“Durante l’incontro, dal clima costruttivo, sono emersi profili di elevato spessore come possibili candidature – riferiscono – a dimostrazione di come il cdx abbia figure capaci e preparate per guidare la nuova fase dell’amministrazione comunale. Nelle prossime ore i coordinatori regionali torneranno ad incontrarsi per definire la migliore candidatura e per proseguire il lavoro di costruzione della coalizione più forte”.