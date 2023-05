ELEZIONI TERAMO E SILVI: LUPI E RONZULLI LUNEDI’ A SOSTEGNO DI ANTONETTI E SCORDELLA

TERAMO – Il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ed il capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, lunedì 8 maggio, terranno un incontro elettorale e una conferenza stampa a Teramo, a sostegno del candidato sindaco della città di Teramo per la coalizione di centro-destra, Carlo Antonetti.

Questi gli incontri: ore 15:00 visita all’azienda “IMR Industriale sud” in Via Emilio Rosa a Teramo; ore 17:00 incontro e conferenza stampa, per la presentazione del programma e della lista “Forza Italia-Noi Moderati” Teramo, presso il Park Hotel Sporting Center in Via Alcide De Gasperis n. 41 a Teramo;.

Alle ore 18:30 l’on. Maurizio Lupi, si recherà a Silvi, per partecipare ad un comizio elettorale a sostegno del sindaco uscente Andrea Scordella.

L’incontro pubblico si svolgerà presso il Papù Garden, in via G. Garibaldi n. 274. Durante gli appuntamenti, Lupi e Ronzulli, saranno accompagnati dal Coordinatore regionale di Noi Moderati, Paolo Tancredi e dal Coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano.