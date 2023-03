ELEZIONI TERAMO: EX MOGLIE DI GATTI CANDIDATA CON CENTROSINISTRA DI D’ALBERTO? “CI STO PENSANDO”

TERAMO – Separati nella vita privata ed ora anche nell’agone politico. Circola insistente la voce secondo la quale alle elezioni comunali di Teramo dio metà maggio, Valentina Papa, ex moglie di Paolo Gatti, ex assessore regionale e leader di Futuro In, che appoggia il candidato del centrodestra Carlo Antonetti, sarà in corsa con una delle liste in appoggio del candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Gianguido D’Alberto.

La diretta interessata, di professione avvocato, come l’ex marito, non conferma e non smentisce: «Io con D’Alberto? Vediamo, ci sto pensando”, si è limitata a dichiarare al quotidiano Il Messaggero.

Intanto D’Alberto sta lavorando di buzzo buono alle sue liste, che potrebbero essere addirittura sette: la sua civica “Insieme Possiamo”, Partito democratico, Movimento 5 stelle, le civiche “ForTe”, “Teramo Vive” e “Bella Teramo”, una lista del presidente della provincia Camillo D’Angelo che avrebbe scelto nome e simbolo.

Antonetti avrà sei liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, i civici con Antonetti, Azione e Futuro In.

La candidata sindaco Maria Cristina Marroni coordinatrice provinciale di Italia Viva avrà quattro liste: “Nuovo Ospedale Villa Mosca”, “Teramo protagonista”, “Teramo sul serio” e “Azione Politica Teramo”.