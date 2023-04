ELEZIONI TERAMO: GATTI PRESENTA CANDIDATI FUTURO IN, “LISTA BELLISSIMA, CON ANTONETTI SARA’ SVOLTA”

TERAMO – E’ la lista di “Futuro In Per Teramo” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Carlo Antonetti, civica dell’ex consigliere regionale Paolo Gatti, la prima a presentare l’elenco dei candidati in ampio anticipo rispetto alla scadenza del 15 aprile.

“Felice di aver costruito una lista bellissima! In bocca al lupo ai 32 candidati -, ha detto Gatti ieri in conferenza stampa -. Teramo paga la grave perdita di centralità politica, sociale ed economica della città negli ultimi anni, di cui la perdita del collegio elettorale e il crollo demografico sono solo la punta dell’iceberg. Antonetti, con il suo alto profilo, le sue capacità e la sua storia personale, rappresenti la speranza di un’inversione di tendenza, di un cambiamento vero.

In lista con futuro In gli ex assessori e consiglieri d’opposizione uscenti, Franco Fracassa e Mirella Marchese il consigliere uscente Maurizio Salvi e la preside Caterina Provvisiero, il coordinatore di Futuro In ed ex capogruppo all’epoca dell’Amministrazione Brucchi, l’avvocato Giambattista Quintiliani e l’ex consigliere Alessandro Di Berardino.

E ancora Andrea Natali, ex calciatore del Teramo e attuale allenatore del Morro d’Oro, Laura Angeloni, funzionaria dell’Azienda diritto allo studio universitario, Giovanni Di Giacomantonio, dirigente medico della Asl di Teramo, Gaetano Di Blasio, presidente delle Guide Speleologiche d’Abruzzo.

L’ELENCO DEI CANDIDATI

Umberto Alfonsi – Avvocato, 50 anni

Laura Angeloni – Funzionario Azienda Diritto allo Studio Universitario, 55 anni

Paolo Brizzi – Imprenditore, 44 anni

Massimiliano Carpineta – Imprenditore, 54 anni

Rosalba Del Sordo – Impiegata presso azienda privata, 49 anni

Alessandro Di Berardino – Impiegato in Azienda privata, 53 anni

Fausta Di Berardo – Disability Manager presso la Asi di Teramo, 41 anni

Gaetano Di Blasio – Pensionato, Presidente delle Guide Speleologiche d’Abruzzo, 66 anni

Stefano Di Filippantonio detto Stefano – Dirigente medico presso la Asi di Teramo, 46 anni

Giovanni Di Giacomantonio detto Gianni – Dirigente alla Asl di Teramo, 53 anni

Eugenia Di Giandomenico – Laureanda in Lettere classiche e libraia, 28 anni

Andrea Di Giovanni detto Andrew – Impiegato presso azienda di servizi e Vocalist, 37 anni

Marco Di Giovanni – Ingegnere strutturista, anni 30

Silvia Di Lorenzo – Dirigente medico alla Asl di Teramo, 30 anni

Fabrizia Fascioli detta Fabrizia – Impiegata, 37 anni

Leonarda Foglia – Avvocata e impiegata amministrativa, 40 anni

Franco Fracassa – Pensionato, 60 anni

Giorgia Furlan – Psicologa e criminologa, 26 anni

Mirella Marchese – Impiegata, 66 anni

Francesco Mezzabarba – Infermiere, 32 anni

Berardo Nardi – Ingegnere, Responsabile Servizio Tecnico Ruzzo Reti Spa, 63 anni

Andrea Natali – Broker Assicurativo, 48 anni

Paolo Pierannunzi – Commerciante, 49 anni

Caterina Provvisiero detta Katia – Dirigente scolastico, 63 anni

Giovanni Battista Quintiliani detto GB- Avvocato, 50 Anni

Leda Ragas detta Regas – Arredatrice d’interni, fondatrice Comitato “Scuole Sicure Teramo”, 49 anni

Deborah Salvatore – Istruttrice di nuoto e Direttrice impianto natatorio “Acquaviva”, 38 anni

Maurizio Salvi – Imprenditore edile, 59 anni

Simone Stirpe – Direttore di Banca, 45 anni

Pietro Striglioni – Medico Veterinario, 50 anni

Cristina Tritella – Direttrice artistica, Ballerina, coreografa e insegnante di danza, 45 anni

Silvano Valente – Coordinatore Fisioterapista Adi, 37 anni