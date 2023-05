VOTO TERAMO: D’ALBERTO, “NO AL RITORNO DEL FALLIMENTARE CENTRODESTRA, NOI GUARDIAMO AL FUTURO”

TERAMO – “È stata una campagna elettorale entusiasmante, che non ha fatto altro che proseguire e confermare il dialogo con la città costruito e sviluppato in questi cinque anni, nella condivisione di un percorso, che ha portato la nostra città da uno stato di fallimento in cui l’aveva lasciata il centrodestra ad un nuovo protagonismo proiettato verso il futuro”.

Così nell’intervista streaming Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e ricandidato per un secondo mandato alle elezioni di domenica e lunedì, a capo di una coalizione di centrosinistra.

Questa sera D’Alberto alle 21:3 in piazza Martiri della Libertà, terrà il suo ultimo comizio, prima del silenzio elettorale di domani. Alle urne deve sfidare il candidato del centrodestra, Carlo Antonetti, e la civica Maria Cristina Marroni, che è stata sua vicesindaco, segretaria provinciale di Italia Viva.

D’Alberto non risparmia l’ultima stilettata ad Antonetti, “un ‘finto’ civico che dietro ha in realtà il classico centro-destra che qui ha fatto disastri. Del resto in questi cinque anni il centro-destra non è riuscito a creare un progetto, e i soliti potentati non hanno potuto far altro che accodarsi ad un candidato presentato come civico”.

Per quanto riguarda l’ipotesi di ballottaggio: “ho rispetto per tutte le candidature a sindaco, ma in caso di secondo turno, premesso che noi puntiamo a vincere già domenica e lunedì, il mio dialogo sarà innanzitutto, per non dire esclusivamente, con i cittadini, come ho sempre fatto”.

L’INTERVISTA