ELEZIONI TERAMO: MARRONI, “UNA DONNA SINDACO, CON IDEE CONCRETE E VISIONE DEL FUTURO”

TERAMO – “Teramo potrebbe scrivere una importante pagina di storia, con la prima donna sindaco della città, una donna che ha nel suo bagaglio una lunga esperienza politica, fatta di otto anni come consulente parlamentare al Senato e poi in giunta e consiglio comunale, e che ha soprattutto idee concrete e fattibili che guardano al futuro”.

Lo afferma in un passaggio dell’intervista ad Abruzzoweb Maria Cristina Marroni, candidata civica sindaco di Teramo, ex vice sindaco nella giunta di centrosinistra di Gianguido D’Alberto, che dovrà ora affrontare alle urne a metà maggio, assieme al candidato sindaco del centrodestra e anche di Azione, Carlo Antonetti.

Di professioni insegnante di lettere, segretaria provinciale di Italia viva, Marroni sarà appoggiata da tre, forse quattro liste: Teramo sul serio, Teramo protagonista e Nuovo ospedale a Villa Mosca, e una quarta lista potrebbe essere quella di Azione politica Teramo

Tra i tanti punti del suo programma Marroni menziona “la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo in prossimità della città a Villa Mosca, in tal senso il comitato che è nato per questo importante obiettivo mi sostiene con convinzione. Voglio poi portare a Teramo l’Agenzia Europea della veterinaria, in virtù della nostra vocazione, con la presenza dell’Istituto zooprofilattico assieme alla facoltà di veterinaria”.

Quanto riguarda le politiche sociali un punto qualificante del programma di Marroni è “l’apertura di una mensa sociale, perchè purtroppo i poveri sono in aumento, sul modello di ‘food for soul’ dello chef Massimo Bottura, che prende in considerazione anche la qualità del cibo che viene servito agli indigenti. E poi l’asilo nido gratuito per tutte le famiglie, e non più in base all’Isee, perché questa è una misura che può incentivare le giovani famiglie di restare o venire a vivere a Teramo”.

Per quanto riguarda la scelta di Azione di sostenere il candidato del centrodestra Antonetti, rompendo di fatto l’alleanza con Italia viva, si limita a dire Marroni, “Italia viva ha tenuto fede a quello che aveva annunciato sin dall’inizio, è stata Azione che ha preso altre strade, con un comportamento altalenante e incoerente”.

In caso di ballottaggio, anticipa Marroni, “resterò indipendente e metterò sul tavolo i temi della nostra proposta politica e dialogo sarà aperto a tutti e due gli altri contendenti. Ma sono convinta di poter vincere queste elezioni, i miracoli talvolta accadono”.

