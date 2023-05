ELEZIONI TERAMO: PARTITO SOCIALISTA, “PROTAGONISTI IN VITTORIA DI D’ALBERTO”

TERAMO – “Dopo circa 30 anni, siamo riusciti a ripresentare un simbolo socialista, con una decina di candidati, all’interno della lista civica InnovaTeramo, alle elezioni comunali di Teramo, a sostegno di Gianguido D’Alberto e quindi la nostra soddisfazione è abbastanza diffusa”.

Così in una nota il partito socialista commenta l’esito delle elezioni comunali di Teramo.

“I nostri orizzonti, come da nostre capacità progettuali, vanno oltre le tematiche dominanti di questa campagna elettorale ( asfalti stradali, erba tagliata, bonus 110, eventi musicali in piazza, costruzione ospedale a Piano d’Accio, ecc..ecc….) ; noi pensiamo alla qualità della vita guardando il nostro Prossimo, visto anche che la nostra società si compone e si comporrà sempre più di persone anziane. In Spagna il compagno Pedro Sanchez crea i parchi-giochi per anziani, oppure l’istituzione dell’assessorato all’agricoltura al comune di Roma già nel 1979 a cura dell’indipendente di Sinistra, Sindaco Giulio Carlo Argan con il conseguente rifornimento della città di frutta e verdura a km zero con gli orti urbani, oppure ancora al compostaggio forzoso dell’umido effettuato dal Comune di Vienna e ridistribuito gratuitamente, giornalmente ai contadini dell’hinterland cittadino”.

“Cogliamo qui l’occasione per salutare l’Assessore Regionale Pietro Quaresimale. Prendiamo atto che il nostro Sindaco (Gianguido D’Alberto) si è avvalso in questa campagna elettorale di due grandi collaboratori, – Montani e Almonti che lo hanno aiutato, consigliato e guidato alla vittoria”, conclude la nota.