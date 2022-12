ELEZIONI TERAMO: SI SPACCA CENTROSINISTRA, MARRONI IN CAMPO PER ITALIA VIVA CONTRO D’ALBERTO

TERAMO – Italia viva esulta e fa quadrato intorno alla candidatura a sindaco di Teramo di Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva, ex vice sindaco, che sfiderà il sindaco uscente del centro sinistra, Gianguido D’Alberto .

“Apprendiamo con piacere la notizia della candidatura di Maria Cristina Marroni a Sindaco della Città di Teramo presentata dal gruppo di Italia Viva, la sua è una candidatura di qualità che il gruppo di Azione nella Provincia di Teramo osserverà con interesse”. Così Michele Capanna Piscè, segretario provinciale di Azione, commenta la candidatura di Maria Cristina Marroni,

“Nelle prossime settimane” – prosegue – “gli organismi provinciali e comunali di Azione si incontreranno per coordinarsi in vista delle prossime elezioni amministrative e scegliere quale potrà essere la figura designata a candidato Sindaco della Città”.

In corsa per una eventuale candidatura del centrodestra, l’ex assessore regionale di Fi, Paolo Gatti , Caterina Provvisiero per Futuro In, Pasquale Tiberii per Fratelli d’Italia, Maria Ceci per la Lega e Francesca Persia per Forza Italia

Questo, invece, il commento di Francesca di Timoteo, consigliere comunale di Azione nella città: “Faccio i miei auguri alla Maria Cristina Marroni per la sua candidatura. Noi di Azione, coerentemente con quanto già espresso in altre occasioni, stiamo già lavorando su un programma elettorale concreto, che possa coinvolgere diverse posizioni politiche e ci stiamo adoperando anche nel ricercare un proprio candidato per la città e per il territorio del comune di Teramo. Mantenendo massima l’apertura a nuove proposte e idee”

“Come annunciato dalla consigliera comunale, Francesca di Timeo, il gruppo di Azione” – conclude Michele Capanna Piscè – “continuerà, nel frattempo, a lavorare per mettere a punto un programma che spieghi ai cittadini qual è la nostra visione della città di Teramo da qui ai prossimi anni dalle opere pubbliche fino al sociale: un programma che faccia, finalmente, tornare la Città di Teramo protagonista nella Provincia e nella nostra Regione.”