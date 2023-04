TERAMO – Se si votasse domani per le elezioni comunali, chi voterebbe tra i seguenti candidati?

A questa domanda il 46.4% degli intervistati ha risposto Gianguido D’Alberto, il 44.3% Carlo Antonetti e il 9.3% Maria Cristina Marroni.

Sono i dati riportati dal sondaggio realizzato dalla IZI di Roma in merito alle elezioni comunali che si terranno a Teramo il 14 e 15 maggio prossimi.

La fotografia scattata su un totale di mille interviste, effettuate tra il 24 e 26 aprile 2023, mostra un sostanziale testa a testa tra il sindaco uscente D’Alberto, candidato per il centrosinistra, e Antonetti, per il centrodestra, a distanza la civica della candidata Marroni.

Una situazione che, qualora venisse confermata, potrebbe portare al ballottaggio tra D’Alberto e Antonetti.

Sette le liste a sostegno di D’Alberto: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Innova Teramo, Teramo Vive, Bella Teramo, In Comune per Te e Insieme Possiamo. Le liste dello sfidante in rappresentanza del centrodestra Antonetti sono invece cinque: Fratelli d’Italia, Forza Italia-Noi Moderati, Lega, Futuro In e, con dentro i candidati di Azione, AmoTe. Tre le liste civiche che invece sosterranno Marroni: Teramo protagonista, Azione politica, Teramo sul serio.