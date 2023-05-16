ELEZIONI TERAMO: TUTTE LE PREFERENZE DEI CANDIDATI DELLE 3 LISTE DI MARIA CRISTINA MARRONI

TERAMO – Tutte le preferenze dei candidati nelle tre liste della civica Maria Cristina Marroni, candidata sindaco di Teramo.
TERAMO SUL SERIO
Voti di lista: 971
BARTOLINI NIKI 229
CIPRIANI MARCELLA 134
GUAGNONI PIERO 104
TERZILLI MONIA 104
PILOGALLO ANNA 98
DI MARCELLO ROSALBA 83
RASTELLI GIULIANO 78
DE DOMINICIS GIOVANNA 76
DI GIOVANNI MICALETTI MARCO 50
DI PAOLO SARA 42
CRESTA GIUSEPPINA 40
GENTILE CINZIA 40
GERARDI MARIOV34
ALFONSI SANDRAV27
ZILLI MASSIMO 17
PURITANI MANUEL 16
TRIBUIANI ANGELA 16
DI FILIPPO DANIELE 15
ABATE FRANCESCA 14
CAPRIOTTI ANDREA 14
DE CERCHIO ERIKA 14
DRAGONI PIERO 9
DE REMIGIS LISA 7
ROMANI ATTILIO 5
VALENTINI MARISA 4
LANCIA TIZIANA 3
CIPOLLONE ALLEGRA 2
DI VINCENZO JACOPO 2
DI PIETRO GIACOMO 1
SALVATORE MASSIMILIANO 1
TARASCHI LINA 1
DI BLASIO MASSIMILIANO 0
TERAMO PROTAGONISTA
Voti di lista: 791
LUZII GIOVANNI 317
VERZILLI IVAN 187
CAIAZZA SABRINA 64
BAIOCCO MAURO 56
PAESANI LORENZA 49
DEL GAUDIO ANTONELLA 39
RAGONICI GIADA 39
DI DIONISIO LOREDANA 32
PERNA MARIA RITA 27
PECORALE MARUSKA 26
PERTICARA CHIARA MARIA 26
SCARPONE ALESSANDRA 26
BIANCONI DORIANA 25
CENTINARO IMERIA 23
CAVALIERE LUCA 20
DE VECCHIS STEFANO 11
DI ANTONIO FABIOLA 10
SCIANNELLA PAOLA 9
SVIZZERO EDOARDO 9
AMATUCCI SIMONE 8
FRATINI SARA 7
LAURANTONI LINDA 7
OLIVIERI ANTONELLA 7
VECCHIO GIOVANNA 6
DIALLO OUSMANE 3
RAMPA MIRIAM 3
DI CROCE EMILIANA 2
DI BATTISTA DAVIDE 1
DI GIACOMO SAMUELE 1
RONDOLONE FEDERICA 1
CIPOLLONE VALENTINA 1
LUPI ANTONIO 0
AZIONE POLITICA TERAMO
Voti di lista: 785
DI TEODORO OSVALDO 259
CORDONI SIRIANO 225
D’ORAZIO ELISABETTA 159
FRANCIA MARCELLO 52
DI TEODORO VALENTINA detta VALENTINA 41
DI DOMENICANTONIO SILVIA 33
NEIVILLER LUCREZIA 33
DI PIETRO MARA 31
CIAFALONI STEFANIA 29
DI BALDASSARRE DOMENICO 26
MARCHETTI ALESSIA CLEONICE 25
FARAGALLI SARA 20
SCARPONE NIKI 16
CUPELLI SIMONE 15
MARCI CESIRA 15
CANDELORI MICHELA 9
PATRIZI MANUELA 6
FIDANZA MAURO 5
DE FLAVIIS MARIA CRISTINA 4
DIODATI ERRICO 4
GATTI PIERGIORGIO 2
BAIOCCHI MARIA GRAZIA 1
BONADUCE FRANCA 1
CAMARDA DAMIANO 1
CASERTA ALESSANDRO 1
MACRINI ALBERTA 1
MOUNIR HAKIMA 1
CENTORAME ANTONIO 0
COCCIA FRANCO 0
DI FRANCESCO FRANCESCA 0
RIZZO GABRIELE 0
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