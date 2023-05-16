ELEZIONI TERAMO: TUTTE LE PREFERENZE DEI CANDIDATI DELLE 5 LISTE DI CARLO ANTONETTI

TERAMO – Tutte le preferenze dei candidati delle 5 liste a sostegno del candidato sindaco di Teramo del centrodestra, Carlo Antonetti.
FUTURO IN – PER TERAMO
Voti di lista: 4061
PROVVISIERO CATERINA detta KATIA 498
FRACASSA FRANCO 416
DI BERARDINO ALESSANDRO 410
ANGELONI LAURA 334
SALVI MAURIZIO 334
VALENTE SILVANO 295
MARCHESE MIRELLA 271
FASCIOLI FABRIZIA detta FABRIZIA 241
QUINTILIANI GIOVANNI BATTISTA detto GB 238
MEZZABARBA FRANCESCO 233
NARDI BERARDO 227
DEL SORDO ROSALBA 207
DI GIANDOMENICO EUGENIA 201
BRIZZI PAOLO 159
DI FILIPPANTONIO STEFANO detto STEFANO 158
ALFONSI UMBERTO 152
NATALI ANDREA 152
STIRPE SIMONE 149
TRITELLA CRISTINA 2.29%
DI GIACOMANTONIO GIOVANNI detto GIANNI 129
DI GIOVANNI ANDREA detto ANDREW 110
DI BERARDO FAUSTA 108
FURLAN GIORGIA 104
PIERANNUNZI PAOLO 98
DI LORENZO SILVIA 89
DI GIOVANNI MARCO 88
DI BLASIO GAETANO 74
FOGLIA LEONARDA 70
SALVATORE DEBORAH 55
CARPINETA MASSIMILIANO 51
RAGAS LEDA detta REGAS 51
STRIGLIONI PIETRO 25
FRATELLI D’ITALIA
Voti di lista: 2878
CORONA LUCA 451
MICHELI RAIMONDO 426
TIBERII PASQUALE 363
DIVISI MANUELA 341
TARASCHI GIULIA ROSARIA 237
DI STEFANO RUDY detto RUDY o RUDI 233
DI DOMENICANTONIO MARA detta MARA 213
BALLATORI MARIO 117
NARDI EZIA 105
RUSCITTI ERMANNO 91
D’ANGELO GALLO ANTONELLA 90
FINO STEFANIA82RONDOLONE FRANCESCO 82
PETRONZI FRANCESCA 67
DI VENTURA MONICA 65
IACHINI BIAGIO 64
ZIPPILLI BENEDETTO 60
DI FRANCO MAURIZIO 56
D’UBALDO MAURO 56
MALARA IGNAZIO 55
SANTAROLI ROBERTA 52
SCACCHIA MAURO 38
D’ORAZIO ANTONIO 34
DI FILIPPO MODESTA 27
LEONE LAURA 23
DEL GROSSO FRANCESCO 20
MENGOLI ALESSANDRO 15
OLIVIERI PALMINA 15
VALENTINI ALESSIA 13
DI DAMASO DEBORA 7
DI FRANCESCO LAURA GRAZIA 4
PALLINI PATRIZIA 3
FORZA ITALIA – BERLUSCONI – NOI MODERATI
Voti di lista: 1806
COZZI MARIO 820
DI SABATINO FEDERICA 324
ROBIMARGA CORRADO 190
CASOLANI LUCIANO 189
DE BERARDIS DOMENICO 99
DI GIULIO ERIKA 85
DE SANTIS TAMARA 75
RECINELLI FRANCESCO 49
GRANDE GIUSEPPE 43
DE DOMINICIS DANIELE 37
DE SANTIS ALESSANDRA 31
VALENTINI EMILIA 31
DI PAOLO EMANUELA 25
GULMINELLI GIULIA 24
DI FELICE GUIDO 21
OLIVIERI GIUSEPPE 19
SICHINI PATRIZIA 18
BROCCOLINI MAURIZIO 16
CIAFRÈ COSTANTINO NINO 15
VOCONI ASIA 15
PANICHI MANUELA 14
PANETTA FIORELLA 11
DI BERNARDO CLAUDIO 10
RIDOLFI PAOLO 8
VACARU GIULIA NICOLE 8
ORTONI GABRIELE 4
FABIOCCHI SIMONETTA 3
DI PASQUALE IVANA 2
PERUZZI CRISTIAN 1
FERRETTI ROBERTO 0
PAOLUCCI DANILO 0
NEIVILLER GIUSEPPE 0
AMOTE – ANTONETTI SINDACO
Voti di lista: 1610
D’EGIDIO ALESSIO detto DI EGIDIO 182
ANGELINI PAOLA 144
LATTANZI DORIANA 99
DI MARCELLO PIERLUIGI 98
DI BONAVENTURA GABRIELE 93
POMANTE GIANLUCA 81
ALTAMURA NICOLETTA MARIA ELENA detta NICOLETTA 79
CRESCENZO CAMILLA 72
BASVILLE MANUEL 71
PALAZZESE FRANCESCA 71
ANGELINI GABRIELLA ORGANDINA detta GABRI 70
CORI LUCA 68
MANCINI ANTONIO 47
DI FELICE PAOLA 46
DI FILIPPANTONIO CRISTIAN46
DI GIOVANNI ALESSANDRO 46
LAGONIGRO ALESSANDRO PIO detto ALESSANDRO 37
MENEGATTI GIACOMO 37
CROCETTI ROSARIA 36
DI BONAVENTURA CLAUDIA 33
D’ANTONIO MATTIA 30
FRANCHI GIANFRANCO 26
DE FRANCESCO EMILIANO 21
PANCOTTI AMEDEO18
DI MAIO LUIGI 17
DE ANGELIS CATERINA 10
GRAZIANI RUGGIERO 6
MELOZZI STEFANO 6
SETTIMI GIACOMO 6
SILENZII LORENZO 4
SALVINI MELANIA 3
CIANNARELLA PASQUALE 0
LEGA SALVINI PREMIER
Voti di lista: 997
RABBUFFO BERARDO 260
CANZIO ROBERTO 199
PICHINI LUCIO 105
SILVINO SIMONA 73
FERRANTE ITALO 71
NARDINI STEFANIA 70
DI NICOLA FEDERICA 54
FUGGINI FABRIZIO 43
MOSCHIONI ERIKA 40
PARTENZA ANDREA 32
VERZILLI ALESSIA 32
BAFFONI ANTONELLA 30
MILOTTI LUANA 30
GIOIA CLAUDIA 26
DI EGIDIO ALESSIA 24
D’EGIDIO MARIO 15
PIERANNUNZIO DANIELA 12
STIRPARO DOMENICO 12
DI FRANCESCO ALESSANDRA 10
MICACCHIONI EMIDIO 9
TOMEI GIULIA 7
PULITI GIOVANNI detto GIANNI 6
CIMINI SIMONE GABRIELE 5
D’EUGENIO NATASCIA 2
SBROLLA SAMANTHA 2
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