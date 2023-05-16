ELEZIONI TERAMO: TUTTE LE PREFERENZE DEI CANDIDATI NELLE SETTE LISTE DI GIANGUIDO D’ALBERTO

TERAMO – A seguire tutte le preferenze dei candidati delle sette liste di Gianguido d’Alberto, confermato sindaco di Teramo al primo turno per la coalizione del centrosinistra.
INSIEME POSSIAMO – CON GIANGUIDO SINDACO
Voti di lista: 4406
FILIPPONI ANTONIO 856
CIAPANNA GRAZIANO 729
DE SANCTIS ILARIA 449
LANCIONE LANFRANCO 384
FALINI SARA 348
PAPA VALENTINA 277
CORE ANDREA 264
DI OVIDIO ANTONIO detto TONI 168
ROMANI SILVIA 152
MALAVOLTA LUCA 150
VERTICELLI LUCIA 148
CIMINÀ CHIARA 141
SISTILLI LORENA 134
RUGGIERI GILDA 131
DI PROVVIDO GAETANO 129
COCCHI ALESSANDRA 126
DI DARIO DARIO LUCIANO 126
DI PIETRO MARISA 122
SCIPIONI VALERIA 117
FALCONI GIOVANNA 116
RICCI GIORGIA 114
OLIVIERI SIMONA 89
SCIAMANNA MATTIA 83
DI CARLANTONIO DAVIDE detto DAVIDE 72
QUARTAPELLE LUCA 50
DI NATALE BRUNELLA 47
ROFI MARTA 38
BACARREZA ROCHA DELMA DANITZA detta DANI 36
ANGELOZZI FRANCESCO 26
SPINOZZI ANGELO 23
SCHIRANO SIMONE 18
DI MAURIZIO ROBERTA 15
PD – PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 2706
DI MARCANTONIO MARCO 374
DI PADOVA STEFANIA 343
MELARANGELO ALBERTO 277
PILOTTI LUCA 269
CARGINARI EMILIANO 229
MARANELLA MARTINA 225
RAPAGNANI PAOLO 222
RUGGIERI FABIOLA 205
SANTONE MARIA RITA 186
DI FRANCESCO LORENZO 122
SPERANDII STEFANO 98
CANTORO FLAVIA 90
BARNABEI ILARIA 86
DI MICHELE JACOPO 69
CAFORNI ROSSANA 68
DI FRANCESCO IN NAPOLITANI ANNA 63
RICCI MARCO 55
RICCIONI REMO 55
CAPPELLI GIORGIA 31
MAIORANO DANIELE 31
LANCIONE BARBARA 20
PIANTIERI EDGARDO 18
DI FEDERICO ROBERTO 16
TARLI STEFANO 16
STURBA MARILENA 15
FALONE ANGELO 11
DI MASSIMANTONIO GIUSEPPINA 8
CORDONI GIAMPIERO 7
NORI RICCARDO 7
DE VECCHIS MARCELLO 0
CRETONE PRIMO 0
SANTINI LUANA 0
BELLA TERAMO
Voti di lista: 2426
CAVALLARI GIOVANNI 961
FERRI ALESSANDRA 313
TULLII MIRIAM 210
VARANI MASSIMO 143
LIOURAS ANASTASIA detta ANASTASIA 130
CONTRISCIANI LORENZA 128
CARNESSALE GIORGIA 100
PEDICONI CRISTIAN 92
RAPAGNANI MATTIA 83
DE CAROLIS MIMMO 82
DI EGIDIO PAOLO 79
DI MARTINO JEAN LOUIS 78
BONAVITA LORENZA 67
CATERINI LUIGINA 67
SCIAMANNA MAURIZIO detto MAUZ 66
DI MARCO ANDREA 64
ROMUALDI ROBERTO 64
BONADUCE RACHELE 61
DI MARCO FABIO 59
FILIPPONI MASSIMILIANO 59
DI SALVATORE ANTONIO 53
LANCIONE GIOVANNA 53
MERLINI VINCENZO 45
DI EUSEBIO FLAVIO 41
SERAFINI CATIA 36
CANOFARI PAOLO 35
DE SANCTIS LUCIO 34
DI DOMENICO BIANCA 33
FORTIS MARTINA 27
DI GIACOBBE MARIO detto PALLETTONE 26
ALIZADEH CHETABI FARZANEH detta FARI 20
TANCREDI ERSILIA 8
TERAMO VIVE
Voti di lista: 2111
DI BONAVENTURA VALDO 547
MISTICHELLI SIMONE 235
FANTOZZI DEBORA 217
RAIOLA MICHELE 132
PASSERINI PIERGIORGIO 131
DI SABATINO PAOLO 130
CIANCI ALESSANDRA 109
TROIANI GIOVANNA 99
MASCI SANDRA 96
GALASSI MICHELA 89
NICODEMI VINCENZO 71
CIACI SARA 66
IACHETTI DANILO 66
CORUZZI ALESSIA 64
BERARDOCCO CLEMENTINA 58
MONACO FRANCESCA 50
PURI VITTORIO 42
RUSSO PATRIZIA 38
DI GENNARO NORMANNO 37
CAPRINI TANIA 37
DI TEODORO TIZIANA 33
PACE MARCO 28
SANTORI FEDERICO 24
SILVERII ALBERTO ARUN 22
BAFFONI SIMONE 21
PETRELLA ANTONIO 21
MARZICOLA ROSA 20
TRINETTI FABRIZIA 19
SPERANZA IVAN 14
DE CESARE ARIANNA 12
FEBO ANNARITA 12
ZAVANELLI GABRIELE 5
IN COMUNE PER TE
Voti di lista: 2059
SBRACCIA DOMENICO detto MIMMO 659
BARTOLINI FLAVIO 341
FALASCA FIORENZO 260
CORDONE GRAZIELLA 257
VITTORINI PASQUALE 233
DI GIANDOMENICO VALERIA detta VALE 177
RAGONICI NADIA 146
DI BARTOLOMEO VIRGINIA 121
SCIAMANNA SAMANTA 80
CATERINI VERONICA 62
CECI CHIARA 37
MELCHIORRE MARILENA 37
DI GIAMBERARDINO STICCHIONI VALERIO 33
DE PLATO FEDERICA 29
DI VINCENZO MANUEL 27
LOLLI ILENIA 22
PARISANI BRUNA 22
BERRO LIDIO 21
GIOVANNINI ANGELA 18
NOCETO VALERIA 16
DI MARTINO MARIKA14
MARINI ELEONORA 14
MANUCCI SANDRO 11
RICCIONI ILARIA 8
VARRASSI GIANLUCA 8
GIORGINI TANIA 6
RASCHIATORE SIMONA 6
VALERII ANDREA 2
DI CRESCENZO PABLO 0
DI FRANCESCO FRANCESCA 0
BRUNI PATRIZIO 0
DI MARCO MORENO 0
INNOVA TERAMO
Voti di lista: 662
IPPOLITI ENRICO 194
SCAURI MARIA 122
BATTISTI FELICETTA 61
FRACASSA GIANLUCA 55
NARDINI SIMONA 48
DI DONATO WALTER 44
MELOZZI ROSARIA 37
PACE NINO 36
RAPAGNÀ JESSICA 35
DI MASSIMANTONIO PATRIZIA RITA 23
DI MICHELE EMANUELA 22
VERNI CHIARA 22
SCARPONI GIANLUCA 19
ARMAROLI MANOLA 15
FERRETTI EVANGELISTA LOREDANA 15
FILIPPI FRANCESCA 15
SUSI GIANCARLO 13
DE IULIIS NATALINA 10
MATTIOLI JENNJ WENDY 10
BUCCIANTE BEBA GESSICA 9
MASELLI STEFANO 9
GROSSI ROMOLO 8
PARISSE PAOLA 7
SALAMINO ANTONIO 6
FALCONI SILVIO 4
RODOMONTI ADRIANO 3
DE FULVIIS CLARA 2
DI MATTEO ARCANGELO 2
BUCCIARELLI FRANCO 1
AMATI MANOLA 0
CONTI PANCRAZIO 0
DI BONAVENTURA BRUNO 0
MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di lista: 664
CIAMMARICONI PINA 197
CALANDRINI GIANNI 84
TORBIDONE VALENTINO 80
DI BATTISTA DANIELE 76
CIANCI GIOVANNI 71
PALANTRANI GUIDO 53
MIGNOGNA CARLO 19
VITTORINI FRANCO 12
MAZZATENTA ROCCO 11
SANTILLI FELICIA 7
ORSETTI GIUSEPPINA 7
GIANCOLA GIOVANNI 6
DI DOMENICANTONIO MARIA PIA 5
FLARÀ MASSIMO 4
PAOLINI PAOLA 3
SIGNORILE ELENA 2
PAOLINI SIMONA 2
FERRETTI SANTINO 1
FURII ERCOLE 0
PETRELLA ANTONELLA 0
IEZZONI ANGELO 0
FAMOSO GUGLIELMO 0
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