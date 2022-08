ELEZIONI, TESTA (FDI): “CONTE NON CONOSCE L’ABRUZZO E PARLA A VANVERA”

PESCARA – “Risultano a dir poco grottesche le esternazioni di Giuseppe Conte sull’operato della sanità abruzzese, emerse sulla stampa, poiché proprio lui ,in qualità di premier, non rimborsò all’Abruzzo le spese per l’emergenza covid”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, candidato all’uninominale alla camera nel collegio Pescara-Teramo. Il leader del M5S, tra l’altro, proprio questa sera sarà a Chieti per un comizio in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

“Conte dimostra, dunque, di non conoscere nulla della nostra regione, condotta tipica dell’improvvisazione grillina. È diventato famoso, Conte, per la disastrosa gestione dell’emergenza sanitaria italiana e si permette di giudicare una delle regioni che sul fronte della pandemia ha saputo distinguersi – come hanno attestato gli stessi dati ministeriali – per efficienza e risultati. Facciano mea culpa, lui e i componenti complici del suo partito. L’Abruzzo, grazie al governo Marsilio, ce l’ha fatta ampiamente anche senza il suo aiuto”.