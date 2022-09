ELEZIONI, TESTA: “GRATO A TANTI PARTECIPANTI EVENTO PER ATTESTATI DI STIMA A FDI”

PESCARA – “Circa mille persone hanno partecipato, alla presenza del capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e del presidente Marco Marsilio, all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per presentare la mia candidatura, ieri sera, nella splendida location La Corte, a Spoltore. Attendevo tanti amici e conoscenti ma così numerosi mi hanno davvero stupito ed emozionato. Intendo ringraziarli pubblicamente, ad uno ad uno, per la presenza e l’attestato di stima e affetto manifestati”.

Così, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale e candidato all’Uninominale Camera per il seggio Pescara-costa teramana, Guerino Testa.

“È stato un piacevole momento di condivisione di intenti anche con gli altri candidati di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, Matteo Perazzetti e Benedetta Fasciani, con i quali affronto, compattamente, un percorso ambizioso e di grande responsabilità. L’aspirazione di renderci utili al nostro Paese è tanta, così come, infatti, l’assunzione di responsabilità di un impegno così importante”.

“La mia e la nostra gratitudine vanno, naturalmente, ancora una volta a Lollobrigida, poiché – contrariamente a chi si è troppo spesso mostrato distratto sulle problematiche da affrontare nella nostra regione – ha sempre recepito con prontezza e concretezza le istanze provenienti dai territori abruzzesi”, conclude Testa.

[mqf-scorrimento]