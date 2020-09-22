ELEZIONI TIONE DEGLI ABRUZZI: ELETTA SINDACO STEFANIA MARIANI

22 Settembre 2020 12:12

L’AQUILA – A Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, è stata eletta sindaco Stefania Mariani, con il 50,7% pari a 106 voti,. sconfitto il sindaco uscente, Tullio Camilli, con il 49,2% con 103 voti.




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