ELEZIONI TIONE DEGLI ABRUZZI: ELETTA SINDACO STEFANIA MARIANI

L’AQUILA – A Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, è stata eletta sindaco Stefania Mariani, con il 50,7% pari a 106 voti,. sconfitto il sindaco uscente, Tullio Camilli, con il 49,2% con 103 voti.
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