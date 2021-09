ELEZIONI TORNIMPARTE: FIORI, “NUOVO PIANO URBANISTICO, CONNESSIONE CON ROMA, NO AUMENTO PEDAGGI A24”

L’AQUILA – “Il nostro comune ha bisogno di un nuovo strumento urbanistico sia dal punto di vista residenziale che delle attività produttive. Ha bisogno di un nuovo polo scolastico e abbiamo già individuato una posizione baricentrica alle 21 frazioni. Deve portare a termine il processo di ricostruzione. E deve creare un nesso più stretto con la capitale Roma. Durante la pandemia molte persone si sono trasferite qui lavorando a distanza”.

Così nell’intervista in diretta streaming Giammario Fiori, candidato sindaco di Tornimparte, in provincia dell’Aquila.

Fiori è assessore alla ricostruzione uscente del sindaco Giacomo Carnicelli, che ha deciso di non tentare il bis, ma si candida come consigliere.

A contendere la fascia di primo cittadino a Fiori, candidato sindaco della lista “Tornimparte il bene in comune”, è Angelo Sarra, già presidente del consiglio comunale con il sindaco Umberto Giammaria

“Noi non rappresentiamo la continuità con la precedente amministrazione – tiene a precisare Fiori – ma il miglioramento costante, come è normale che sia nella vita. La mia squadra è un mix di amministratori uscenti e nuovi e giovani innesti”.

Del suo avversario afferma: “ferma restando la stima personale, ritengo che rappresenti una generazione diversa dalla mia, ha l’età dei miei genitori, e non abbiamo affinità nella visione del paese tra 20 anni, nella consapevolezza che non basta amministrare resistente ma occorre creatività.

Infine il candidato sindaco promette battaglia contro il paventato aumento di pedaggi dell’autostrada A24 a25. “Non solo per noi ma per tutti i comuni sarebbe una sciagura una grave penalizzazione non abbiamo molte residenti che utilizzano l’autostrada quotidianamente per andare a L’Aquila ad Avezzano e a Roma per ragioni di lavoro e di studio.

