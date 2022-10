ELEZIONI, TORTO (M5S): “ABRUZZO SOTTORAPPRESENTATO, FDI ELEGGE 3 FUORI REGIONE SU 4”

L’AQUILA– “Finalmente, a distanza di due settimane dal voto, sono stati ufficializzati tutti gli eletti al Parlamento italiano. E, leggendo i nomi dei parlamentari abruzzesi, si capisce perfettamente come la mia Regione sia stata utilizzata da Fdi come un semplice trampolino di lancio per gente che con l’Abruzzo non ha nulla a che fare”.

Lo dichiara in una nota la deputata del M5S, Daniela Torto: “Su quattro eletti, infatti, tre non sono abruzzesi: una marchigiana e due romani, tra cui la stessa Giorgia Meloni. L’Abruzzo, dunque, a Roma sarà sottorappresentato. Senza dimenticare che abbiamo anche un presidente di Regione, Marco Marsilio, romano. Questa legge elettorale, purtroppo permette queste distorsioni e a pagarne il prezzo più alto sono stati i cittadini abruzzesi, presi in giro dal partito della Meloni”.

“Personalmente triplicherò i miei sforzi e mi batterò in ogni modo per portare in Parlamento la voce della mia Regione. Si inizia già domani, quando a Roma, insieme a tutti gli altri nostri eletti, incontrerò il presidente Giuseppe Conte“, conclude Torto.