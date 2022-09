ELEZIONI: TOSCANO (ISP) A PESCARA. D’ONOFRIO, “I MEDIA VANNO DA LETTA E SALVINI, CON NOI IL POPOLO”

PESCARA – “Come quasi di consueto, nel momento in cui in Abruzzo arrivano i cosiddetti big della politica, o presunti tali, le luci mediatiche sono tutte per loro, mentre per le altre forze politiche come la nostra, la copertura si riduce a poche, lodevoli eccezioni”.

Così Lorenzo D’Onofrio, 45enne avvocato pescarese, segretario nazionale di Riconquistare l’Italia – uno dei partiti che formano, insieme al Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Franceaco Toscano, Azione Civile e altre associazioni l’alleanza Italia Sovrana e Popolare – candidato alla Camera nel collegio Abruzzo 02 Pescara-Teramo e al plurinominale alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel giorno in cui in Abruzzo interverranno il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, e il leader della Lega, il senatore Matteo Salvini, il primo a Teramo alle 20.30 in piazza Sant’Anna, e il secondo a Pescara alle ore 21 a piazza Salotto, e il presidente di Ancora Italia e Italia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano, quest’ultimo a Pescara, in Piazza Muzii, alle ore 18.

“Nonostante questa ‘logica’ – spiega D’Onofrio, tra i presenti all’evento elettorale con Toscano – non ci preoccupiamo. Perché se in pieno agosto e con pochissimo tempo abbiamo raccolto oltre 60mila firme per presentarci alle elezioni e se siamo presenti in tutti i collegi nazionali, significa che abbiamo il popolo dalla nostra parte perché noi facciamo parte del popolo”.

“Un popolo che vuole tornare ad essere protagonista e ad avere voce in Parlamento – conclude l’esponente di Italia Sovrana e Popolare -. Del resto, siamo gli unici in grado di fornire al popolo risposte concrete alle sue esigenze. Il popolo si riconosce in noi perché il popolo siamo noi”.