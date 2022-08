ELEZIONI, TREMONTI: “MI CANDIDERO’ CON FRATELLI D’ITALIA”

ROMA – Candidato con FdI? “Direi di sì. Lunedì tutto sarà pubblico. Comunque se vuole tolgo il ‘direi’ e ‘dico’ sì.”.

Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ospite a In mezz’ora du RaiTre.

“Giorgia Meloni la conosco da quando era anche lei vicepresidente della Camera e poi come collega ministra nel governo Berlusconi. Io credo che l’interesse di questo Paese sia portare avanti il blocco elettorale di centrodestra, io penso e spero che abbia fortuna e la capacità di governare. Per la sinistra un po’ di opposizione vera, dopo 10 anni di governo, forse non sarebbe male”.

Dopo l’annuncio, nel corso dell’intervista, ha aggiunto: “Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci sarà, ma ci sono cose che vanno fatte. Credo che il governo italiano, che è ancora in carica, debba preparare gli italiani a quello che succederà in autunno – ha aggiunto – che, temo, non sarà positivo e quindi dovrebbe togliere la tassazione sull’energia almeno sulle bollette basiche, quelle più basse”.

E ha osservato che contro il caro bollette serve “tassare la mega speculazione che viene fatta a partire dalla Borsa di Amsterdam. In Italia l’idea di tassare gli extra profitti è miseramente fallita togliendo agli italiani 10 miliardi he potevano essere restituiti”.