ELEZIONI, UDC ABRUZZO: “VOTARE IL CENTRO E’ CAPACITA’ DI RISPONDERE AI BISOGNI REALI DEI CITTADINI”

PESCARA – “L’UDC forte dei suoi valori e di principi democratici e cristiani alla base del nostra buona politica, guarda con fiducia alle amministrative del 12 giugno prossimo. Con una certa ambizione, sa di avere un ruolo importante e di volerlo rafforzare nei centri grandi e piccoli d’Abruzzo, attraverso il suo simbolo e nelle tante liste civiche presenti, con uomini, donne e giovani, liste composte da candidati di assoluto livello sul piano etico, professionale e morale e ricchi di passione al servizio del bene comune. Persone che vengono dal mondo imprenditoriale, commercianti, professionisti, studenti che con le loro competenze e visioni, sono pronte a dimostrare il proprio valore e a dare il loro apporto per la crescita delle città e dei paesi dove sono candidati”.

È quanto afferma l’esecutivo regionale UDC Abruzzo, a poche ore dall’avvio delle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno, che interessano 48 centri della regione.

“Un test importante, che riguarderà città come L’Aquila, dove il partito, con la lista Indipendenti per Biondi, appoggerà il candidato sindaco Pierluigi Biondi. Sostegno pieno e convinto con liste Udc , ai candidati sindaci di Ortona Ilario Cocciola e Spoltore Marco Della Torre”.

“Siamo in campo per costruire una prospettiva diversa, un CENTRO al quale oggi molti guardano con ritrovato interesse e convinta condivisione dei principi cardine promulgati dall’UDC, che è impegnato da sempre nel lavoro di tessitura ed aggregazione sui territori, di impegno profuso nell’intento di risolvere criticità e migliorare condizione sociale ed economica, di fruibilità dei servizi e qualità della vita nella nostra regione – si legge nel documento dell’Esecutivo Udc- Un attivismo dedito e costante, in piena aderenza con istanze ed esigenze evidenziate quotidianamente da cittadini ed elettori”.