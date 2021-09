L’AQUILA – Ultimi tre giorni di serrata campagna elettorale in Abruzzo, per le elezioni comunali che si terranno domenica 3 ottobre, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 15.000.

In Abruzzo sono 72 i comuni abruzzesi interessati dal voto, di questi cinque con più di 15mila abitanti nei quali il ballottaggio è in programma il 17 e 18 ottobre prossimi: si tratta di Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

In totale sono 1.157 i Comuni interessati in Italia da questa tornata delle elezioni amministrative: venti i capoluoghi di provincia al voto, tra cui città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna e ancora Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina,, Novara, Olbia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Trieste e Varese.

Vediamo quali sono le regole per votare alle elezioni amministrative 2021, come funziona il sistema di voto, quando e dove ci sono i ballottaggi e le indicazioni anti-Covid da dover rispettare.

Il diritto di voto alle elezioni amministrative spetta ai cittadini che hanno compiuto il 18°anno di età e sono iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza. I cittadini devono recarsi al seggio elettorale che corrisponde alla sezione relativa al luogo di residenza. Le informazioni riguardo la sezione, il numero e l’indirizzo del seggio elettorale, sono scritti sulla tessera elettorale.

Al momento del voto, l’elettore deve mostrare la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

Per eleggere il sindaco e, contestualmente il Consiglio Comunale, l’elettore ha tre possibilità di voto: mettere una X sul simbolo della lista, assegnando così il voto anche al candidato Sindaco; mettere una X solo sul nome dell’aspirante Sindaco (in questo caso nessun voto sarà assegnato alla lista); mettere una X sulla lista e scrivere il cognome del candidato Consigliere che si preferisce.

Nelle elezioni amministrative è ammesso il voto disgiunto: significa che l’elettore può barrare il nome del candidato Sindaco che preferisce e mettere una X anche su una lista che appoggia un candidato diverso.

Nei Comuni con oltre 15.000 abitanti si può anche assegnare la doppia preferenza di genere: basta scrivere i cognomi dei due candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista.

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

In un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi per determinare chi saranno i consiglieri, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Anche quest’anno a causa del Covid le elezioni si svolgeranno secondo regole particolari indicate nel protocollo nazionale di sicurezza. A questi dettami devono attenersi elettori, scrutatori, segretari e presidenti di seggio.

Oltre al documento di identità e alla tessera elettorale ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina protettiva che può essere tolta soltanto al momento del riconoscimento con la foto del documento. I guanti invece non sono obbligatori.

Durante le operazioni di voto sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di un metro in caso di coda all’ingresso e di 2 metri dagli scrutatori. All’ingresso e prima di impugnare la matita copiativa ci si dovrà igienizzare le mani utilizzando i dispenser messi a disposizione nel seggio.

Non è prevista la misurazione della temperatura fuori dal seggio elettorale, tuttavia chi ha febbre uguale o superiore a 37.5°, sintomi influenzali, è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario o ha avuto contatti con persone positive, deve stare a casa.

Chi a causa della quarantena non può andare alle urne o è allettato in un reparto Covid, può votare facendo richiesta del voto al domicilio o presso la struttura sanitaria.

Anche chi non è in possesso del green pass potrà votare, mentre quando ci saranno i ballottaggi, che si terranno il 17 e 18 ottobre e quindi dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto, il certificato verde potrebbe essere richiesto soltanto ai Presidenti di seggio e agli scrutatori.

COMUNI ABRUZZESI AL VOTO E TUTTI I CANDIDATI

VASTO

Città più grande al voto ad ottobre è Vasto, 38.747 abitanti, dove si ripresenta davanti al giudizio degli elettori il sindaco uscente del centrosinistra, Francesco Menna, che conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore, Luciano Lapenna.

A contendere lo scranno più alto della Sala “Vennitti” sarà per il centrodestra l’avvocato Guido Giangiacomo, fondatore di Forza Italia cittadina e consigliere comunale uscente.

Corre anche Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo “La buona stagione”

Si gioca le sue carte anche il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, a capo del progetto civico ChiAmaVasto.

In corsa poi l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e che già cinque anni fa aveva provato la scalata al Municipio, per poi rinunciato prima delle elezioni.

Infine corre Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali.

LISTE

Francesco Menna

Guido Giangiacomo

Dina Carinci

Alessandra Notaro

Angela Pennetta

Anna Rita Carugno

LANCIANO

A Lanciano, 35.921 abitanti, dopo mesi di fibrillazioni e spaccature, il centrodestra ha trovato la quadra sull’ex sindaco Filippo Paolini, avvocato.

Dall’altra parte c’è il centrosinistra di Mario Pupillo, del Partito democratico, che è anche presidente della provincia di Chieti, e che non potrà ricandidarsi, essendo al suo secondo mandato. A correre sarà così un suo fedelissimo, Leo Marongiu, 40enne presidente del consiglio uscente.

Il Movimento 5 stelle andrà invece per la sua strada, con Sergio Furia, che ha vinto una consultazione interna tra gli attivisti, che vedeva in lizza anche Licio Bonaffini e Alfonso Valerio.

Corre Ivaldo Rulli, funzionario Asl, veterinario e artista, 64 anni si presenta con la lista Rilanciamo Lanciano.

LISTE

Leo Marongiu

Sergio Furia

Filippo Paolini

Ivaldo Rulli

FRANCAVILLA

A Francavilla, 23.816 abitanti, il centrosinistra per difendere la sua roccaforte punta l’avvocato Luisa Russo, assessore e delfino del sindaco Antonio Luciani, che non potrà ricandidarsi essendo al secondo mandato.

Il centrodestra risponde con l’imprenditore Roberto Angelucci, ex sindaco.

Corre anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e assessore comunale di Fi.

Per il Movimento 5 stelle corre il consigliere comunale Livio Sarchese, leader cittadino del Movimento 5 stelle candidato sindaco anche nel 2016. In pista anche Camillo Paolini, Moreno Bernini, Gianluca Baldassarre e Carmine Montebello.

LISTE

Luisa Russo

Roberto Angelucci

Livio Sarchese

Franco Moroni

Camillo Paolini

Moreno Bernini

Gianluca Baldassarre

Carmine Montebello

ROSETO DEGLI ABRUZZI

A Roseto degli Abruzzi, 25.602 abitanti, per il centrosinistra corre per un secondo mandato il sindaco uscente, Sabatino Di Girolamo,

Per il centrodestra corre William Di Marco, appoggiato da Lega, Fdi, Forza Italia e civiche,

Scende in campo Tommaso Ginoble, ex assessore regionale del Partito popolare della giunta di Ottaviano Del Turco, ex deputato del Partito democratico, ora sotto le insegne di Italia Viva.

In campo poi Mario Nugnes, della civica Spazio civico appoggiato da un altro big di Roseto, l’ex parlamentare Giulio Sottanelli, ex deputato di Scelta civica, ora coordinare regionale di Azione, il partito dell’ex ministro dello Sviluppo economico e europarlamentare Carlo Calenda,

Il Movimento 5 stelle appoggia invece Rosaria Ciancaione, della lista Libera coalizione progressista.

LISTE

Rosaria Ciancaione

Tommaso Ginoble

William Di Marco

Sabatino Di Girolamo

Mario Nugnes

SULMONA

A Sulmona, 24.454 abitanti, ultimo candidato a scendere in campo è stato Vittorio Masci, aspirante primo cittadino del centrodestra, sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi e Fi, e quella del candidato sindaco.

In corsa Elisabetta Bianchi, con la lista Direzione Sulmona.

In campo Andrea Gerosolimo , ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D’Alfonso, eletto con Abruzzo civico, e poi costante spina nel fianco dell’ora senatore. Marito del sindaco di Prezza e consigliere regionale Marianna Scoccia

Si gioca le sue carte anche l’avvocato Gianfranco Di Piero, per la coalizione “Liberamente Sulmona”.

LISTE

Elisabetta Bianchi

Gianfranco Di Piero

Andrea Gerosolimo

Vittorio Masci

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

PROVINCIA DELL’AQUILA

TAGLIACOZZO

Vincenzo Giovagnorio

ALFEDENA

Luigi Milano

BISEGNA

Antonio Mercuri

Donato Buccini

CALASCIO

Antonio Matarelli

Paolo Baldi

CAMPOTOSTO

Ercole Di Girolami

Antonio Di Carlantonio

CANISTRO

Gianmaria Vitale

Ermero Antonini

CAPITIGNANO

Franco Pucci

CASTELVECCHIO CALVISIO

Luigina Antonacci

Pietro Ambrosi

CERCHIO

Gianfranco Tedeschi

Marta Iannicca

CIVITA D’ANTINO

Sara Cicchinelli

Antonio Di Francesco

CIVITELLA ROVETO

Pierluigi Oddi

Giancarlo Montaldi

COCULLO

Vincenzo De Cicco

Sandro Chiocchio

FOSSA

Fabrizio Boccabella

Paola Pasta

OFENA

Antonio Silveri

Federico Ciammetti

ORTONA DEI MARSI

Giuseppe Buccella

Simone Di Cicco

PERETO

Giacinto Sciò

Luigi Dondini

PREZZA

Marianna Scoccia

Sabatino Colananni

Vitaliano Gentile

RIVISONDOLI

Nunzio De Capite

Giancarlo Iarussi

SCONTRONE

Francesco Melone

SECINARO

Noemi Silveri

Celestino Bernabei

VILLALAGO

Luca Silvani

Fernando Gatta

Francesco Pagliara

ORTUCCHIO

Raffaele Favoriti

Marco D’Aurelio

OVINDOLI

Simone Angelosante

Angelo Ciminelli

ROCCARASO

Francesco Di Donato

Maurizio Silvestri

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Carlo Rossi

Giulio Lancia

SCURCOLA MARSICANA

Nicola De Simone

Francesco Saturni

CIVITELLA ROVETO

Pierluigi Oddi

Giancarlo Montaldi

TORNIMPARTE

Giammario Fiori

Angelo Sarra

CANISTRO

Gianmaria Vitale

Ermero Antonini

CARAPELLE CALVISIO

Rosella Galasso

Valentina Di Cesare

PROVINCIA DI CHIETI

CASOLI

Massimo Tiberini

Giovanni Vassalli

CASALBORDINO

Alessandro Santoro

Filippo Marinucci

SAN GIOVANNI TEATINO

Giorgio Di Clemente

Efrem Martelli

Mario Cutrupi

Verino Caldarelli

ARCHI

Nicola De Laurentis

Franco Carpineta

CARUNCHIO

Gianfranco D’Isabella

Patrizia Turdò

CASACANDITELLA

Matteo Del Duca

Alessandro Monaco

CASALANGUIDA

Luca Conti

CELENZA SUL TRIGNO

Walter Di Laudo

Andrea Venosini

COLLEDIMACINE

Andrea Schina

Matteo D’Ippolito

DOGLIOLA

Rocco D’Adamio

Giovanni Giammichele

Pasquale Fiore

FARA SAN MARTINO

Carlo De Vitis

Antonio Tavani

LAMA DEI PELIGNI

Tiziana Di Renzo

Cristian Borrelli

LENTELLA

Marco Mancini

PENNADOMO

Domenico D’Angelo

Domenico Di Renzo

Sergio Michele Pantalone

PIETRAFERRAZZANA

Ciro Carpineta

Francesca Strizzi

Enzo Cirella

QUADRI

Assunta Fagnilli

Silvio Di Pietro

ROCCA SAN GIOVANNI

Fabio Caravaggio

Dina Fulvi Firmi

Marcello Martelli

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

Antonio Masciarelli

SANT’EUSANIO DEL SANGRO

Raffaele Verratti

Vittore Verratti

SCERNI

Flavio Carlucci

Daniele Carlucci

TUFILLO

Ernano Marcovecchio

Alessandro Cianci

PROVINCIA DI PESCARA

PENNE

Gilberto Petrucci

Angela Pizzi

Gabriele Frisa

MANOPPELLO

Giorgio De Luca

Barbara Toppi

POPOLI

Alfredo La Capruccia

Moriondo Santoro

CIVITELLA CASANOVA

Marco D’Andrea

Claudia Lattocco

COLLECORVINO

Massimiliano Volpone

Paolo D’Amico

CUGNOLI

Silvio Masci

Giancarlo Sciarra

PESCOSANSONESCO

Nunzio Di Donato

PICCIANO

Vincenzo Catani

SERRAMONACESCA

Sebastiano Massimiano

Sara Mancini

TOCCO DA CASAURIA

Riziero Zaccagnini

Giuseppe Cappoli

SANT’EUFEMIA A MAIELLA

Francesco Crivelli

Mauro Di Giacomandrea

PROVINCIA DI TERAMO

BASCIANO

Massimo Frattaroli

Massimo Varani

CASTELLALTO

Aniceto Rocci

Graziano Rampa

BELLANTE

Giovanni Melchiorre

Adriana Scalzone

Roberto Salvatori

BISENTI

Renzo Saputelli

Giuditta Di Martino

COLONNELLA

Fabio Di Felice

Paolo Forlì

Biagio Massi

Eleanna Pandolfelli

PIETRACAMELA

Michele Petraccia

Antonio Villani

CORTINO

Domenico Di Fortunato

Marco Tiberii