ELEZIONI: UNA SOLA LISTA A CASTELGUIDONE, MA NON E’ DEL PAESE. SINDACO NON SI RICANDIDA

CASTELGUIDONE – A Castelguidone( Chieti), comune del Vastese che conta poco più di 360 residenti, nessuno ha presentato una lista. Il sindaco uscente, Donato Sabatino, dopo 10 anni alla guida del piccolo comune ha deciso di ritirarsi. Già cinque anni fa Sabatino si era candidato per evitare un commissariamento. Ora ha detto basta e nessuno in paese ha deciso di prendere il testimone.

A presentare la lista a Castelguidone questa volta è stato solo il candidato a sindaco è Guglielmo De Santis di Gallipoli. La lista si chiama Rinascita Italia ed è formata da 8 consiglieri di Cerignola e Gagliano di Puglia (Lecce). De Santis nel 2016 si era già candidato a sindaco ma nel suo paese. A Castelguidone nessuno lo conosce.

Il clima nel piccolo comune non è affatto sereno, spiega Il Centro. I cittadini potrebbero anche non andare a votare. Se così dovesse essere e se non si dovesse raggiungere il quorum, Castelguidone sarà commissariato.

RINASCITA ITALIA – GUGLIELMO DE SANTIS

Vincenzo Miggiano, Francesco Merafina, Lorsi Turchino, Benito Massimo Izzi, Antonio Giannarella, Alessandro Urbano, Antonietta Busieno Brioso, Alessia Alviti, Francesca Chianese.