ELEZIONI UNIVAQ, CRITELLI: “EOLO NON LEGATA A PARTITI POLITICI”

L’AQUILA – “Eolo NON E’ in alcun modo legata a partiti politici ed è composta da realtà eterogenee, libere da qualsiasi influenza politica. Nelle nostre liste, infatti, ci sono studentesse e studenti che non hanno alcun rapporto con partiti. Maccarone non ricopre alcun ruolo nella nostra Ass.ne ed è fuori da tempo dal nostro mondo universitario”.

È quanto precisa, in una nota, Nino Giuseppe Critelli, senatore accademico in UnivAQ e coordinatore dell’Associazione studentesca EOLO L’Aquila in merito all’articolo UNIVAQ, ELEZIONI UNIVERSITARIE: QUASI 400 CANDIDATI IN CORSA, LE LISTE

Secondo Critelli, il passaggio “Eolo L’Aquila, realtà vicina alla Lega che fa capo, in particolare, al giovane consigliere comunale Alessandro Maccarone” è “falso e dannoso nei nostri confronti, prestandosi a facili strumentalizzazioni. dato l’imminente appuntamento elettorale”.