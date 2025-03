L’AQUILA – Si terranno dal 12 giugno al 23 giugno, i tre turni di votazione con quorum decrescente e l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo rettore dell’Università degli studi dell’Aquila, che conta 18.000 studenti e 1.500 tra docenti, ricercatori e personale, per i prossimi sei anni accademici dal, 2025 al 2031, raccogliendo il testimone del rettore uscente, Edoardo Alesse.

Le elezioni si svolgeranno presso la sala del consiglio rettorato a palazzo Camponeschi, in piazza Santa Margherita e il seggio rimarrà aperto dalle ore 10:00 alle ore 19:30.

La corsa entrerà ora dunque nel vivo, e ad oggi, seppure non ufficialmente, sono in corsa tre candidati.

Dato come grande favorito è il professore di Telecomunicazioni, Fabio Graziosi, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), considerato come il candidato della continuità, pupillo di Paola Inverardi, ex docente di informatica, ex rettore di Univaq e oggi alla guida del Gran Sasso Science Institute e dello stesso rettore Alesse.

A sfidarlo l’epidemiologo ed esponente dell’area medica, Marco Valenti, che lontano dai riflettori sta facendo campagna elettorale, esponente di spicco del Dipartimento Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discab), direttore del Centro regionale autismo, componente del Comitato Etico Regionale per gli studi clinici, consigliere dell’Ordine dei Medici dell’Aquila. Valenti si gioca le sue carte come candidato di rottura, rispetto ad un blocco di potere che perdura dai tempi Ferdinando Di Iorio, rettore dal 2004 al 2013, che ha poi passato il testimone a Inverardi, con l’avvento infine di Alesse.

Il terzo candidato sceso recentemente in campo è invece Luca Lozzi, direttore del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche (Dsfc) nonché direttore del centro di microscopie di Univaq, e dal 2019 responsabile anche della manifestazione Street science nell’ambito della notte Europea dei ricercatori. Anche lui viene considerato un candidato per così dire di “continuità” rispetto all’attuale assetto, essendo molto vicino al rettore uscente e c’è chi sostiene che in realtà la sua candidatura sia funzionale a quella di Graziosi.

Per la formalizzazione delle candidature c’è tempo fino al 29 aprile, quando si terrà presso l’aula magna del polo di ingegneria di Roio l’assemblea elettorale aperta a tutte le componenti di ateneo aquilano.

La partita, tranne sorprese dovrebbe essere ristretta a queste tre candidature, visto che ad uscire dall’agone sono stati il professore di Diritto Costituzionale, Fabrizio Politi, vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’informazione e di Economia (Diiie) e il professore di Diritto amministrativo, Walter Giulietti, sempre per il Diie, presidente dei corsi di Economia e delegato di Alesse per la normativa e l’assetto istituzionale.