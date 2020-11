ELEZIONI USA: BIDEN “SARO’ PRESIDENTE DI TUTTI”, TRUMP “IO LEGITTIMO VINCITORE, DA LUNEDI’ OFFFENSIVA LEGALE”

WASHINGTON – Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti, ha scelto il Chase Center di Wilmington per il suo discorso della vittoria: “La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria convincente”. “Non ci sono stati blu o stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti”.

“Sarò un presidente che unisce e non un presidente che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani”: e’ il messaggio di riconciliazione nazionale lanciato da Biden. “Diamoci una possibilità aiutandoci l’uno con l’altro”. “Il nostro lavoro inizia con il mettere sotto controllo il Covid. Non risparmierò alcuno sforzo contro questa pandemia”.

“Basta trattare i nostri oppositori come nemici”, ha detto ancora Joe Biden lanciando un appello all’unita’ nazionale. “Il mondo ci guarda”, ha aggiunto, “e noi torneremo ad essere un Paese rispettato nel mondo”.

“Non importa per chi avete votate. Io e Joe Biden saremo leali, onesti e sempre pronti ad avere cura di tutti voi e delle vostre famiglie”: e’ il messaggio, sempre di unità, lanciato da Kamala Harris dopo una delle campagne elettorali più divisive della storia americane. “Sono la prima donna vicepresidente ma non sarò l’ultima. Questo è un paese delle opportunità”, ha detto. Rivolgendosi alla bambine dice: “sognate con ambizioni”. Poi il ringraziamento agli americani “per aver fatto sentire la loro voce” ai seggi: “grazie per aver votato in massa. Avete scelto la speranza, l’unità, la scienza e soprattutto la verità”. E’ un “nuovo giorno per l’America”. Kamala Harris è stata ricevuta a Wilmington con un’ovazione. Sul palco è stata accolta con un tifo da stadio: fra clacson impazziti e bandiere americane, i fan di Harris in delirio.

Intanto il presidente eletto una volta insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio ha in programma di firmare immediatamente una serie di decreti per rovesciare alcune delle decisioni prese dal presidente uscente Donald Trump, secondo quanto riporta il Washington Post. Tra le misure il rientro degli Usa nell’accordo di Parigi sul clima e nell’Organizzazione mondiale della sanita’. Abolira’ poi il bando sull’immigrazione dai Paesi musulmani e ripristinerà il programma per la protezione dei Dreamer.

L’offensiva legale di Donald Trump contro il risultato delle elezioni inizierà “lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore”. Lo afferma Donald Trump, assicurando che “questa elezione è lungi dall’essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati”.

“E’ stato licenziato”, “vattene a casa”. I festeggiamenti per la vittoria di Joe Biden non sono solo davanti alla Casa Bianca. Nel mirino dei manifestanti c’è anche l’abitazione a Washington di Ivanka Trump e Jared Kushner, la figlia e il genero del presidente, due delle figure chiave della sua amministrazione.

