ELEZIONI USA: BIDEN SORPASSA TRUMP IN GEORGIA E PENNSYLVANIA, VITTORIA AD UN PASSO

PESCARA – Il candidato democratico Joe Biden sempre più vicino a quota 270 elettori, e alla conquista della Casa Bianca.

Attualmente è a quota 253, contro i 215 di Donald Trump, presidente uscente e candidato repubblicano.

Biden andato in testa in Pennsylvania, che vale 20 voti elettorali, con quasi seimila voti in più.

Secondo la Cnn, dopo l’ultimo aggiornamento arrivato dal Keystone State, il candidato democratico ha 3.295.304 voti (il 49,4%), contro i 3.289.717 (il 49,3%) di Trump.

Qualche ora prima, Biden era passato in testa anche in Georgia, uno dei pochi stati che ancora deve essere assegnato e che può avere un peso determinante nelle elezioni Usa 2020. Biden, riferisce l’emittente, secondo i risultati live è avanti di 917 voti in Georgia, che vale 16 voti elettorali.

In Nevada (6 voti elettorali) il candidato democratico ha un margine di 11.438 voti, mentre resta di 47.052 il vantaggio di Biden in Arizona (11 voti elettorali).

Donald Trump evoca brogli elettorali, e si dice certo che lo scontro arriverà alla Corte Suprema. La Casa Bianca ha schierato la massima potenza di fuoco dei suoi avvocati per cercare di arginare l’ondata dei voti per posta che sembrano nella stragrande maggioranza finire nel forziere del democratico ma tre dei ricorsi sui presunti brogli sono già stati bocciati.

