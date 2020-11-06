ELEZIONI USA: TRUMP, “VOTI DI QUESTI GIORNI ILLEGALI”, TWITTER LO CENSURA

ROMA – “I voti accettati in questi giorni devono essere essere considerati voti illegali. Deve decidere la Corte Suprema!”: lo afferma Donald Trump in un tweet che subito dopo è stato censurato da Twitter per possibili contenuti “ingannevoli e fuorvianti”. Il presidente americano nel post ribadisce di aver “vinto facilmente la presidenza degli Stati Uniti col voto legale”. “Agli osservatori inviati ai seggi – aggiunge il presidente – non è stato permesso di svolgere il loro lavoro”.
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