ELEZIONI USI CIVICI PAGANICA-SAN GREGORIO: GIURINA, “NOSTRO PROGRAMMA CHIARO, ORA TOCCA A CITTADINI”

L’AQUILA – “Il nostro è un programma chiaro, fattibile e condiviso. Fino ad oggi, l’amministrazione uscente ha affrontato in modo leggero e lacunoso le problematiche del territorio, ecco perché è necessario un cambio di passo che soltanto i cittadini possono garantire andando a votare”.

A dichiararlo in una nota è Fabio Giurina, candidato nella lista numero 2 alle elezioni per il rinnovo del Comitato per l’Amministrazione separata degli usi civici – Asbuc – delle frazioni aquilane di Paganica e San Gregorio, con voto riservato ai residenti delle due frazioni aquilane domenica 28 aprile dalle ore 9 alle ore 20, presso il seggio della scuola elementare di Paganica, con necessità di esibire la sola carta di identità.

Oltre a Giurina, a comporre la lista numero 2 sono Daniele Ferella, Giuseppe Moro e Francesco Petrella.

“Ho deciso di candidarmi – per contribuire a risollevare le sorti del nostro territorio – continua -, che da troppo tempo soffre una gestione disattenta ed inefficace. La comunità locale ha l’opportunità di cambiare le cose”.

“Invito i nostri concittadini a recarsi alle urne – conclude Giurina – e a votare per la lista numero 2. Noi abbiamo messo l’impegno e le capacità per fare bene, ora tocca agli elettori”.