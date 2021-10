ELEZIONI VASTO: BALLOTTAGGIO TRA MENNA E GIANGIACOMO, TUTTI I VOTI DI LISTA

VASTO – A Vasto, città più grande al voto sarà ballottaggio tra Francesco Menna sindaco uscente del centrosinistra e il centrodestra di Guido Giangiacomo. Primo partito il Pd con il 15,4%, bene Fratelli d’Italia, male la Lega e il Movimento 5 stelle, che a Vasto aveva una sua roccaforte.

A seguire i voti di lista con 39 sezioni su 44 scrutinate

Francesco Menna (centrosinistra): 46,27% – 9.771 voti

Partito democratico 15,45 – Futuro e sviluppo per Vasto 8,21% – Avanti Vasto 6,60% % – Città Virtuosa 6,02% – Sinistra per Vasto 5,12% – Filo Comune 4,82% – Moderati per Vasto – 4,37%

Guido Giangiacomo (centrodestra): 20,01% – 4.226 voti

Fratelli d’Italia 9,17% – Lega 5,84% – Forza Italia 5,25% – Udc-cambiamo!-Autonomi e partite iva-Rinascimento Sgarbi 1,02% – Movimento Vasto 0,76%

Alessandra Notaro: 18,21% – 3.845 voti



A2 per Vasto 7,28% – La Buona Stagione – 5,04% – Azione con Carlo Calenda-2,58% – Vasto 5.0 1,73%

Dina Carinci (Movimento cinque stelle): 10,54% – 2.226 voti

Movimento 5 Stelle 4,31% – ChiAma Vasto 2,45% – Sinistra Italia Vasto d’Amare 0,76%

Angela Pennetta: 3,74% – 789 voti

L’arcobaleno 2,43% – L’orizzonte è Vasto 0,31%

Anna Rita Carugno: 1,24% – 262 voti

Ora rispetto per gli animali 0,47%