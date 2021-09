ELEZIONI VASTO: BOCCHINO, “FACCIO APPELLO AL VOTO UTILE, QUELLO PER GIANGIACOMO E CENTRODESTRA”

VASTO – “Nel comizio di sabato scorso di tutta la coalizione del centrodestra a sostegno il nostro candidato sindaco Guido Giangiacomo abbiamo assistito ad un autentico bagno di folla, e si è toccata con mano la grande voglia di cambiamento che si respira a Vasto. E dunque chi vuole il cambiamento deve votare centrodestra, chi vuole che tutto rimanga così com’è scelga pure il centro-sinistra, tutto il resto non è un voto utile, ed anzi non farebbe che favorire Francesco Menna”.

Così nell’intervista streaming di Abruzzoweb la candidata consigliere comunale Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, l’avvocato Guido Giangiacomo, fondatore di Forza Italia cittadina e consigliere comunale uscente. Diretta streaming a partire dalle ore 15.

Città più grande al voto ad ottobre, con 38.747 abitanti, a Vasto corre per il centrosinistra il sindaco uscente Francesco Menna, e ancora Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo “La buona stagione”, Dina Carinci del Movimento 5 stelle, a capo del progetto civico ChiAmaVasto, l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali.

L’appello al voto utile di Sabrina Bocchino si riferisce all’attivismo di alcuni esponenti locali della Lega, che appoggiano candidati di altri aspiranti sindaci civici.

“La Lega ha scelto Giangiacomo perché è un amministratore di comprovata esperienza amministrativa, un uomo che è stato sempre nel centro-destra e non ha mai cambiato bandiera. E la sua serietà si è confermata quando con tutti gli alleati non ha mai parlato di assessorati e poltrone, ma solo di programmi solo delle cose da fare per il bene della città”, sottolinea Bocchino.

“La politica è una cosa seria – l’affondo dunque di Bocchino – e sono i partiti del centrodestra che possono garantire una filiera virtuosa con il governo e la Regione, che sarà determinante per ben amministrare e accedere alle tante opportunità a cominciare dai fondi del Pnrr. Alcuni esponenti della Lega hanno invece scelto un’altra strada, legittimo, per carità, ma non devono ingannare i cittadini, facendo credere che i candidati che loro propongono sono anche loro esponenti leghisti. La Lega è una sola, con il suo simbolo, il suo orgoglio, e sostiene con forza e convinzione Guido Giangiacomo”.

LA DIRETTA