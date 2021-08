ELEZIONI VASTO, BOCCHINO (LEGA) A D’ALESSANDRO: “CHI TRADISCE UNA VOLTA, TRADISCE PER SEMPRE”

VASTO – “Apprendo senza meraviglia le parole di Davide D’Alessandro, consigliere comunale del gruppo misto a Vasto, e lo ringrazio per l’assist servito su un piatto d’argento”.

Questa la replica di Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega e candidata consigliere alla prossima tornata elettorale al Comune di Vasto, a quanto dichiarato dal consigliere comunale fuoriuscito dalla Lega, qualche settimana, fa per appoggiare il polo civico.

“D’Alessandro mente sapendo di mentire e sceglie la via più semplice, ovvero, quella di non misurarsi alle elezioni di ottobre avendo perso, strada facendo, i benefattori che gli hanno consentito, facendo squadra dietro il suo nome, di sedere in Consiglio comunale – incalza la Bocchino – Sull’esito delle elezioni amministrative 2020, le conseguenze, riscontrabili nell’attuale Giunta regionale, sono sotto gli occhi di tutti e non occorre aggiungere altro: chi tradisce una volta, tradisce sempre”.

“Circa Alessandra Cappa, consigliere comunale del gruppo misto a Vasto e candidata a vice sindaco col polo civico, ha ritenuto opportuno abbandonare la nave mentre la Lega cercava una sintesi con il resto della coalizione per candidarla a primo cittadino. In politica ci sta tutto ma, almeno, sottolineo almeno, l’onestà intellettuale di riportare i fatti per quello che sono stati. Chiaro è l’intento dei fuoriusciti dalla Lega di Vasto di confondere l’elettorato del Carroccio con mezzucci che definiscono la vera natura politica dei soggetti in questione, natura politica incline all’opportunismo e non all’appartenenza ; noi della Lega, a testa bassa, andiamo avanti con il nostro lavoro per ottenere una realtà cittadina migliore”, chiosa Bocchino.