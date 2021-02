ELEZIONI VASTO: COORDINATORE DI “AZIONE” SOTTANELLI ANNUNCIA PRESENTAZIONE LISTA

VASTO – In attesa che venga indicata ufficialmente una data per il rinnovo di piccoli e grandi consigli comunali in Abruzzo, il coordinatore regionale di Azione, Giulio Cesare Sottanelli, continua a consolidare la presenza del partito di Carlo Calenda in regione, e annuncia la presentazione di una lista con simbolo a Vasto, una delle principali città al voto nella prossima tornata elettorale.

Sottanelli, ex deputato di Scelta Civica per l’Italia, nel novembre 2019 ha fatto parte del comitato che ha promosso la nascita di Azione, partito politico centrista e liberale guidato dall’ex Ministro dello Sviluppo Economico e europarlamentare del Partito Democratico Calenda.

“Su Vasto vogliamo e dobbiamo parlare di un recupero di attrattività della città – spiega Sottanelli -, anche in ambito turistico, di maggiori occasioni di lavoro e di una ripresa economica che da troppo tempo è attesa, di ripristinare insomma l’orgoglio di una comunità dove mancano ormai in maniera cronica lavoro e servizi. Questo Azione deve fare e farà, impegnandosi con tutte le sue forze e a tutti i livelli”.

Già avviati alcuni incontri per la composizione di una propria lista, con il simbolo di Azione, composta esclusivamente “da personaggi importanti della società civile, scelti in base alla serietà e alla competenza.

“Nei giorni scorsi ho assistito ad alcune discussioni riportate dagli organi di stampa che, se all’interno dell’ organizzazione politica possono essere sintomo di dialettica e dinamismo – spiega ancora Sottanelli -, all’esterno si prestano a confusione e defocalizzazione dal vero obiettivo di Azione. Vale quindi la pena di riportare ogni nostro impegno e attività ad adempiere alle priorità fissate dal partito, delle quali sono il garante per la regione Abruzzo e, in particolare per la provincia di Chieti, dove più comuni si preparano ad una tornata elettorale importante resa delicata, per il territorio, dal difficile periodo pandemico. Il partito di Azione è nato per fare una politica seria, competente e fattiva, molto focalizzata sulle aspettative dei cittadini e su come possiamo dare ad esse risposta o, almeno, supporto concreto”.

Annuncia poi Sottanelli: “Per garantire questo approccio fattivo a tutti i cittadini che guardano a noi come ad un partito con una visione nuova dell’amministrazione della cosa pubblica, ho deciso di attivarmi direttamente su tutta la provincia di Chieti. Mi rappresenterà sul territorio l’amico Paolo Nardella, membro del Comitato Regionale, che coordinerà tutti gli aspetti organizzativi e di gestione dell’intera provincia”.

“L’avvocato Nardella è un valente esperto di New Economy, già impegnato all’interno del Partito sui temi di Giustizia – Pubblica Amministrazione – Commercio – Nuove Tecnologie. Al suo fianco si schiererà ,senza defezioni, l’intero Comitato Regionale, perché la provincia intera di Chieti abbia una guida solida, completa e soddisfacente. Questa la mia risposta, e la risposta del Partito che rappresento, alle scomposte polemiche dei giorni scorsi. Competenza, valore, adesione prioritaria ai principi di Azione. Il resto, non appartiene al nostro modo di fare politica”, conclude Sottanelli.

